أمير منطقة تبوك يستقبل المشاركين في مؤتمر بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي

المناطق_علي العميري

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتب سموه بالإمارة ، عدداً من المشاركين في مؤتمر ” بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي” ، المقام تحت رعاية سموه وتنظيم جامعة تبوك بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الحياة وذلك بحضور معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي . وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع واستمع سموه الى شرح عن أعمال المؤتمر وأهدافه وأبدى سموه خلال الإستقبال ,سعادته بتنفيذ مثل هذا المؤتمر , متمنياً سموه أن يحقق المؤتمر أهدافه من خلال إتاحة الفرصة لتبادل العلوم والمعرفة بين العلماء والباحثين من أجل الوصول إلى تكاملية الحلول والمعرفة بالتنوع الأحيائي في بيئة البحر الأحمر وشموليتها. وقال سموه : ان المملكة دائما رائدة فيما يخص المبادرات التي تهم مصلحة شعبها والعالم كافة, و بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مؤخراً , تؤكدان الحرص على حماية الطبيعة والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية ومعززه للجهود القائمة وفق رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياه وفق تطلعات سموه يحفظه الله وتأكيد للدور الريادي للمملكة على المستوى الدولي مؤكداً سموه حرصه ودعمه لمثل هذه المؤتمرات، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

وفي الختام قدم معالي رئيس جامعة تبوك باسمه ونيابة عن كافة المشاركين الشكر والتقدير لسمو الأمير فهد بن سلطان على رعايته لفعاليات المؤتمر وعلى ما يبذله سموه من جهد كبير لإحداث تطوير في جميع المجالات التنموية بمنطقة تبوك، إضافة إلى اهتمامه البالغ بدعم الأعمال البحثية بالجامعة، ورعاية الفعاليات العلمية التي تقيمها لما لها من أهمية بالغة في الإسهام بتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 م.