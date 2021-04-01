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تعليم تبوك يُنفذ الندوة الافتراضية “الفهم القرائي آفاق ورؤى”

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تعليم تبوك يُنفذ الندوة الافتراضية “الفهم القرائي آفاق ورؤى”

تعليم تبوك يُنفذ الندوة الافتراضية “الفهم القرائي آفاق ورؤى”
http://almnatiq.net/?p=967600
المناطق_تبوك

نظمت إدارة الإشراف التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك الندوة الافتراضية ” الفهم القرائي آفاق ورؤى” وذلك لتعزيز برنامج الفهم القرائي في إطار توجهات وزارة التعليم لتعزيز المهارات القرائية والكتابية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية.واستعرض المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري خلال الندوة أهداف تحسين مهارات الفهم القرائي والكتابي لدى طالبات المرحلة الابتدائية في مدارس منطقة تبوك.فيما قدم المدير العام شكره للمشاركين وللمشرفات والقائدات والمعلمات لجهودهن المبذولة في متابعة البرامج والمناشط التي تدعم تحسين نواتج التعلم في مدارس المنطقة في إطار حرص تعليم المنطقة على تبني التعليم المتميز الذي من شأنه تحقيق تطور نوعي في الارتقاء بالتحصيل الدراسي ورفع مستوى نواتج التعلم وتعزيز جوانب الدعم الإيجابي وتطوير العلاقة التفاعلية بين المعلمات والطالبات.وشهدت الندوة مناقشة عدة محاور تضمنت أوراق علمية ومنها ” استراتيجيات تدريس الفهم القرائي ” و ” الاختبارات الدولية … وأهدافها والغرض من تنفيذها ”  و ” أنماط المتعلمين.. وأثر معرفة المعلمين بها ودورها في تقدم العملية التعليمية”.

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