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رئيس جامعة بيشة يدشن الخدمات الإلكترونية لعمادة الموارد البشرية

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رئيس جامعة بيشة يدشن الخدمات الإلكترونية لعمادة الموارد البشرية

رئيس جامعة بيشة يدشن الخدمات الإلكترونية لعمادة الموارد البشرية
http://almnatiq.net/?p=967603
المناطق_عسير

دشن رئيس جامعة بيشة أ.د.محمد بن محسن صفحي الخدمات الإلكترونية المقدمة من عمادة الموارد البشرية لمنسوبي الجامعة بعد أتمتتها وتحويلها من النظام الورقي إلى الإلكتروني، ضمن مبادرة تمكين عملية التحول الرقمي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، وذلك خلال زيارة سعادته للعمادة يرافقه وكيل الجامعة د.محمد بن يحيى آل عجيم ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أ.د.خالد بن علي أبوحاصل أمس الأربعاء.

واستمع الدكتور صفحي لعرض مرئي قدمه عميد الموارد البشرية د.سعيد بن عبدالله القرني عن الخدمات الإلكترونية الجديدة المشتملة على التحول الرقمي لخدمات إصدار بطاقة موظف وشهادة خبرة وخطابات التعريف بدون راتب وخطابات التعريف بالراتب وتجديد عقد العمل. كما اطّلع سعادته على سير العمل ومؤشرات قياس الأداء المرحلية لمنسوبي الجامعة، معبرًا عن تقديره لجهود منسوبي العمادة خلال الفترة الماضية التي تعزز من التحسين المستمر لمنظومة العمل بالجامعة والمتوجة مؤخرًا بالحصول على الاعتماد المؤسسي الأكاديمي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

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