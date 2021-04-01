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أمانة جدة تواصل مراقبة الاجراءات الاحترازية بـ 4409 جولات

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أمانة جدة تواصل مراقبة الاجراءات الاحترازية بـ 4409 جولات

أمانة جدة تواصل مراقبة الاجراءات الاحترازية بـ 4409 جولات
http://almnatiq.net/?p=967610
المناطق_جدة

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس الأربعاء 4409 جولات رقابية أسفرت عن إغلاق 101 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 192 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.  

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