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نائب أمير منطقة جازان يكرم الفائزين بمسابقة مدرستي الرقمية بتعليم جازان

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نائب أمير منطقة جازان يكرم الفائزين بمسابقة مدرستي الرقمية بتعليم جازان

نائب أمير منطقة جازان يكرم الفائزين بمسابقة مدرستي الرقمية بتعليم جازان
http://almnatiq.net/?p=967633

كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم ، عدداً من الفائزين والفائزات من منسوبي تعليم جازان في مسابقة مدرستي الرقمية التي أطلقتها وزارة التعليم.
واستمع سموه لشرح مفصل من المدير العام للتعليم بجازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي عن المسابقة التي شارك فيها 280 ألف من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمهتمين بالتعليم الإلكتروني ، والأهداف التي سعت لتحقيقها ، وما تضمنته من مجالات شملت التعليم، والإعلام والتثقيف، والتدريب.
وأكد سموه أهمية المسابقة في تعزيز مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم والمهتمين في نشر ثقافة التعليم عن بعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة، وتبرز دور الأسرة وأولياء الأمور في إنجاح العملية التعليمية ، بما يلبي الاحتياجات ، ويحقق طلعات القيادة الرشيدة.

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