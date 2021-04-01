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أمانة منطقة الحدود الشمالية ترفع أكثر من 220 طناً من الأنقاض والمخلفات خلال 15 يوماً

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أمانة منطقة الحدود الشمالية ترفع أكثر من 220 طناً من الأنقاض والمخلفات خلال 15 يوماً

أمانة منطقة الحدود الشمالية ترفع أكثر من 220 طناً من الأنقاض والمخلفات خلال 15 يوماً
http://almnatiq.net/?p=967639
المناطق_واس

رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية مركز لينة خلال 15 يوماً الماضية، 222 طناً من مخلفات المنازل وأنقاض البناء والهدم والرمال والأتربة المتجمعة، ضمن الحملات المستمرة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
وأوضح رئيس بلدية لينة المهندس نادر بن سلمان الفديد أن الفرق الرقابية نفذت أيضاً خلال تلك الفترة 66 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية ورفع مستوى الصحة العامة وتعزيز السلامة الغذائية والالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية،أسفرت عن مصادرة 500 كجم، وخالفة منشأة تجارية مخالفة للأشتراطات الصحية والاحترازية.
وأضاف الفديد كما أنجزت البلدية صيانة وإصلاح 60 عمود إنارة، وإصدار شهادة صحية، إضافة للإشراف على المذبوحات في المسلخ البلدي وخلو الأنعام من الأمراض مع الالتزام بالاشتراطات الخاصة بعمليات الذبح والسلخ والنظافة، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين واتخاذ جميع الاحترازات للمحافظة على الصحة العامة.

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