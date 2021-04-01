“الأهلي” يعلن نفاذ قرار دمج “سامبا” بانتهاء فترة اعتراض الدائنين

أعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية اليوم الخميس، عن إتمام اندماجهما رسمياً تحت اسم “البنك الأهلي السعودي” وينطلق رسمياً بتاريخ 1 أبريل 2021م.

وقال البنك الأهلي اليوم إن قرار دمج مجموعة سامبا المالية أصبح نافذا، وبناءً على ذلك انقضاء مجموعة سامبا المالية وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وأوضح البنك في بيان على موقع السوق السعودية “تداول”، أن ذلك سيتم مقابل قيام البنك الأهلي بإصدار مليار و478 مليون سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح المساهمين في مجموعة سامبا المالية، من خلال زيادة رأس ماله المدفوع من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال، وزيادة عدد أسهمه من 3 مليارات سهم إلى 4.478 مليار سهم مدفوعة بالكامل.

وذلك بعد أن استوفى كل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية الشروط النظامية وشروط الاندماج المتفق عليها بموجب اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنكين، والموضحة في تعميم المساهمين ومستند العرض الصادرين من البنك الأهلي بخصوص صفقة الاندماج.

اسم جديد

كما نوه البنك الأهلي بأنه نتيجة لنفاذ صفقة الاندماج، فقد تغير اسم البنك من (البنك الأهلي التجاري) إلى (البنك الأهلي السعودي) ابتداءً من تاريخ نفاذ الاندماج، وذلك استناداً إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك على ذلك بتاريخ 17/7/1442هـ (الموافق 1/3/2021م)، ويجري العمل حالياً لاستكمال إجراءات تسجيل الاسم الجديد لبدء استخدامه بشكل رسمي.

وسيحق للمساهمين المالكين لأسهم مجموعة سامبا المالية بتاريخ هذا الإعلان، والمقيدين بسجل مساهمي مجموعة سامبا المالية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية فترة التداول بتاريخ 22/08/1442هـ (الموافق 04/04/2021م)، الحصول على عدد (0,739) سهم في البنك الأهلي (“معامل المبادلة”) مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا المالية.

إلغاء إدراج “سامبا”

بحسب ما هو موضح في جدول التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج الوارد في تعميم المساهمين، فمن المتوقع أن يتم إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية في تداول، وإدراج أسهم العوض وتخصيصها لصالح مساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين لها خلال فترة لا تزيد عن سادس فترة تداول تلي هذا الإعلان. وسيتم الإعلان عند إتمام ذلك، بحسب البيان.

دمج المنتجات

وعلى الرغم من اكتمال الاندماج القانوني بينهما، سيستمر كلا البنكين بالعمل على النحو المعتاد إلى حين استكمال دمج المنتجات والخدمات بشكل كامل، ويتعين على العملاء مواصلة التعامل مع بنكهم الحالي كالمعتاد دون أن يواجهوا أي اختلاف في خدماتهم المصرفية، وفي حالة طرأت أي تحديثات على المنتجات أو الخدمات أو كان هناك أي إجراءات يتوجب على العملاء القيام بها، فسيتواصل معهم البنك مسبقاً، وسيتاح لهم الوقت الكافي لإتمام أي إجراءات لازمة.

ومع حصة سوقية تبلغ 30% تقريباً وفق جميع المؤشرات الاقتصادية، يعد البنك الأهلي السعودي أكبر مؤسسة مالية في المملكة بإجمالي أصول تتجاوز 896 مليار ريال، وقاعدة حقوق ملكية تبلغ 127 مليار ريال، وصافي ربح مجمّع يبلغ 15.6 مليار ريال، ويتمتع بسيولة معززة ومركز رأسمالي قوي يمكّنه من تمويل خطط التنمية الاقتصادية، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالاستفادة من نطاق أعماله الموسع، وكفاءته المعززة، كفاءة وخبرات الفريق الإداري والموظفين.

حقبة جديدة

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، عمار بن عبدالواحد الخضيري أن هذا الاندماج يشكل بداية حقبةٍ جديدةٍ للعمل المصرفي في المملكة، وسيعزز قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي بما سيعود بالفائدة على جميع المعنيين، لاسيما في ظل تسارع رحلة المملكة نحو تحقيق رؤية 2030.

من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي سعيد بن محمد الغامدي بعد حوالي 68 عاماً قضاها البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية في خدمة العملاء وتحقيق القيمة للمساهمين. مع انطلاقتنا الرسمية في هذه الرحلة الجديدة، نجمع مكامن قوة البنكين لقيادة مستقبل العمل المصرفي وتعزيز مساهمتنا في تقدّم المملكة وشعبها، وسينصب تركيزنا خلال الأشهر المقبلة على ضمان انتقال سلس لعملائنا إلى بنكهم الرائد الجديد بالتزامن مع توحيد أنظمة البنكين”.