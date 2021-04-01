احدث الأخبار

لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى تناقش عددًا من تقارير الأداء السنوية
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة بالمنطقة بمناسبة انتقاله لمنطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 أمير منطقة القصيم يستقبل مديرالدفاع المدني بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي
أبرز المواد
 “الأهلي” يعلن نفاذ قرار دمج “سامبا” بانتهاء فترة اعتراض الدائنين
أبرز المواد
 أمانة منطقة الحدود الشمالية ترفع أكثر من 220 طناً من الأنقاض والمخلفات خلال 15 يوماً
أبرز المواد
 إحباط «هجوم وشيك» للحوثيين.. والتحالف: تدمير باليستي ومنصة إطلاق صواريخ بمأرب
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يكرم الفائزين بمسابقة مدرستي الرقمية بتعليم جازان
أبرز المواد
 كلية الجبيل الجامعية تحصل على الاعتماد البرامجي
أبرز المواد
 نظمها مجمع إرادة بالرياض ندوة علمية تؤكد ازدياد عالمي في اضطرابات القلق والاكتئاب والوسواس القهري
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآجلة
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” توقع مذكرة تعاون مجتمعي مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة
منوعات
 بمركز القلب بالمدينة نجاح جراحة معقدة لإنقاذ “خديج” وزنه 1.6 كجم
أبرز المواد
لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى تناقش عددًا من تقارير الأداء السنوية

لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى تناقش عددًا من تقارير الأداء السنوية

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة بالمنطقة بمناسبة انتقاله لمنطقة المدينة المنورة

أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة بالمنطقة بمناسبة انتقاله لمنطقة المدينة المنورة

أبرز المواد
أمير منطقة القصيم يستقبل مديرالدفاع المدني بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي

أمير منطقة القصيم يستقبل مديرالدفاع المدني بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي

أبرز المواد
“الأهلي” يعلن نفاذ قرار دمج “سامبا” بانتهاء فترة اعتراض الدائنين

“الأهلي” يعلن نفاذ قرار دمج “سامبا” بانتهاء فترة اعتراض الدائنين

أبرز المواد

أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة بالمنطقة بمناسبة انتقاله لمنطقة المدينة المنورة

أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة بالمنطقة بمناسبة انتقاله لمنطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=967651
المناطق_القصيم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في الإمارة اليوم, رئيس المحكمة العامة بالمنطقة الشيخ عبدالله الحميضي ، بعد صدور قرار انتقاله لمنطقة المدينة المنورة.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم في بداية الاستقبال بالشيخ الحميضي , متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله الجديد ، مثمناً الجهود والأعمال التي قام بها وقدمها طول فترة عمله كرئيساً للمحكمة العامة بالمنطقة ، متمنياً له التوفيق والسداد بما يخدم دينه ووطنه في مرحلة عمله الجديدة بمنطقة المدينة المنورة.

من جانبه أعرب الشيخ الحميضي عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة القصيم وما استمع إليه من توجيهات ودعم وتحفيز , سائلاً الله تعالى أن يوفقه ويعينه ليكون عند حسن ظن الجميع ، ومحلاً لثقة حكومة خادم الحرمين الشريفين التي وضعها فيه لخدمة أهالي المدينة المنورة والمقيمين بها.

روابط ذات صلة

لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى تناقش عددًا من تقارير الأداء السنوية

لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى تناقش عددًا من تقارير الأداء السنوية
أمير منطقة القصيم يستقبل مديرالدفاع المدني بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي

أمير منطقة القصيم يستقبل مديرالدفاع المدني بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي
“الأهلي” يعلن نفاذ قرار دمج “سامبا” بانتهاء فترة اعتراض الدائنين

“الأهلي” يعلن نفاذ قرار دمج “سامبا” بانتهاء فترة اعتراض الدائنين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*