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«أمانة منطقة حائل»: اعتماد ترسية مشاريع استثمارية بقيمة 50 مليون ريال

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«أمانة منطقة حائل»: اعتماد ترسية مشاريع استثمارية بقيمة 50 مليون ريال

«أمانة منطقة حائل»: اعتماد ترسية مشاريع استثمارية بقيمة 50 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=967660
المناطق_حائل

اعتمد سعادة أمين منطقة حائل المهندس ابراهيم بن سعيد ابو راس ترسية  عدداً من المشاريع الاستثمارية بقيمة إجمالية بلغت 50.531.050 ريال تنوعت الانشطة بها على النحو التالي: ـ
1- إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري بحي النقرة بقيمة 26.250.000ريال على مدى 25 سنه.
2- إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري بحي الشفاء بقيمة 10.000.000ريال على مدى 25 سنه.
3- إنشاء وتشغيل وصيانة مطعم بحي الورود بقيمة 5.925.000ريال على مدى 15 سنه.
4- إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري في حي الاسكان بقيمة 2.750.000ريال على مدى 25 سنه.
5- إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري بحي المدائن بقيمة 2.500.000ريال على مدى 25 سنه.
6- إنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية على طريق بيروت بقيمة 1.815.000ريال على مدى 15 سنه.
7- إنشاء وتشغيل وصيانة كشك على طريق عقده بقيمة 1.150.000ريال على مدى 10 سنوات.
8- تشغيل وصيانة سوق تجاري بحارة عمار بقيمة 141.050ريال على مدى 7 سنوات.
    وأكدت أمانة المنطقة انه جاري العمل حالياً على إنهاء كافة الإجراءات النظامية لتوقيع العقود الاستثمارية مع المستثمرين بمدينة حائل وذلك امتداداً لجهود الأمانة في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف جذب المستثمرين ورواد الأعمال مما يساهم في دعم التنمية والرقي بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة بمدينة حائل.
    ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من منظومة الخدمات الالكترونية للاستثمار من خلال موقعها الالكتروني والتي تتيح لهم المشاركة في خلق فرص استثمارية لتلبية احتياجاتهم بهدف استدامة تنمية منطقة حائل وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص.

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