أمير تبوك يستعرض جهود الجهات الحكومية بالمنطقة للوقاية من كورونا

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استعرض صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، جهود الإدارات الحكومية في جميع محافظات ومراكز المنطقة في مكافحة فيروس كورونا ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من الفيروس.جاء ذلك خلال اجتماع سموه بمكتبه بالإمارة اليوم بعدد من مديري الجهات الحكومية الخدمية والأمنية بحضور وكيل امارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني . وفي بداية الاجتماع نوه سمو أمير منطقة تبوك بما تولية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله – . من اهتمام وجهد للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم . مثمنا سموه جهود جميع القطاعات الصحية والأمنية والخدمية بالمنطقة في تعزيز وتفعيل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كوروناواطلع سموه على إيجاز للتقارير المرفوعة من الجهات ذات العلاقة بمخالفات إجراءات الوقاية من كورونا في جميع القطاعات ، إلى جانب إبراز تعاون المواطن والمقيم مع الجهات ذات العلاقة في تطبيق التعليمات الخاصة بذلك.