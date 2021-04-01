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بدء فعاليات مهرجان أفلام الموضوعات الكشفية التدريبية

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بدء فعاليات مهرجان أفلام الموضوعات الكشفية التدريبية

بدء فعاليات مهرجان أفلام الموضوعات الكشفية التدريبية
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المناطق_مبارك الدوسري

بدأت اليوم فعاليات مهرجان أفلام الموضوعات الكشفية التدريبية ، الذي تُنظمه المنظمة الكشفية العربية – الاقليم الكشفي العربي – خلال شهر ابريل الحالي ، والذي يُركز على الموضوعات الكشفية التدريبية ، بهدف تشجيع القيادات الكشفية الشابة على الاستفادة من تكنلوجيا المعلومات بالمساهمة في تنمية قدرات القيادات الكشفية على كافة المستويات . 

وأفاد الامين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي ، أن الاقليم ينظم هذا المهرجان من أجل تحفيز ودعم الراشدين في الكشفية وتشجيعهم على انتاج أفلام وفيديوهات تحتوي على موضوعات تدريبية تساهم في تنمية قدرات الراشدين في الكشفية والقائمين على التدريب ، مبيناً أن الاقليم حدد مجموعة من المواصفات الفنية لتلك الافلام ومن أهمها أن تكون صيغة الافلام والفيديوهات المشاركة ( تنسيق الاخراج ) (720-HD) بدقة MP4(- هي 1280 بكسل أفقي ، 720 بكسل عمودي )، مع وضوح الصوت ونقاءه لضمان ايصال المعلومة بصورة جيدة ، وعلى أن لا  تزيد مساحة حجم الملف ( الفيديو) عن 100 ميقا بايت وفي حلة زيادة الحجم عن المصرح به يتم ضغط وتقليص حجم الفيديو من خلال أحد البرامج المخصصة لذلك . 

وعن شروط المهرجان بين الأمين العام أن من أهمها أن تتوافق الافلام مع موضوعات المهرجان ، وان تكون حديثة الانتاج ، وان يحتوي الفيديو على موضوع تدريبي ومعلومات صحيحة ، وأن لا يقل سن المشارك عن 24عاما، ومسجلا بجمعيته الوطنية ، وعلى ان لا تقل مدة الفلم عن 30 دقيقة بحد اقصى بما فيه التتر، وأن يتم تحميل الافلام المشاركة على جوجل درايف مع اتاحة امكانية تحميلها من قبل اللجنة المنظمة واضافة اللينك الخاص بالملف على جوجل درايف بالمكان المخصص له باستمارة المشاركة . 

وذكر الامين العام أن آخر موعد لتقديم الافلام المشاركة في المهرجان 30 ابريل 2021 ، على أن يتم ارسال بيانات المشاركين بخطاب رسمي معتمد من الجمعية الكشفية العربية مع شرط اجتياز اختبار الحماية من الاذى ، وسيتم في نهاية المهرجان عرض المشاركات على لجنة متخصصة في إنتاج وتصميم الأفلام والفيديو القصير ، وسيقوم الإقليم بتكريم الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى .

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