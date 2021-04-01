تكريم 12 طالبا وطالبة في مسابقة حماية المال العام بتعليم عسير

المناطق_عسير

كرم مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني الطلاب الفائزين والطالبات الفائزات في مسابقة البحوث التي نظمتها إدارة التخطيط والتطوير بعنوان ” حماية المال العام”.

وجاءت النتائج على النحو الآتي: حصدت المركز الأول الطالبة رندة المحجاني من الثانوية الحادية عشرة بأبها ، والمركز الثاني الطالب حسام آل شليل من ثانوية المملكة بأبها ، وفازت بالمركز الثالث رغد عبدالله عايض من ثانوية الأبناء بخميس مشيط ، والمركز الرابع مشاركة بين الطلاب حسام القحطاني ، و عبدالله الشرعبي، و هيف الشهراني ، والمركز الخامس حققه الطالب تركي الشهراني من ثانوية بني جابرة ، والمركز السادس فازت به الطالبة سارة عزاز من الثانوية الثانية بأحد رفيدة ، أما المركز السابع فحصلت عليه الطالبة لميس القحطاني من الثانوية الثانية بأحد رفيدة، فيما حصد المركز الثامن رياض آل زياد من ثانوية الصديق بخميس مشيط ، والمركز التاسع للطالبة رغد آل صالح من ثانوية الشرف بأبها ، والمركز العاشر للطالبة روان خالد من ثانوية الأبناء بخميس مشيط، والمركز الحادي عشر للطالب محمد آل نمشان من ثانوية المملكة بأبها ، فيما حققت المركز الثاني عشر الطالبة وداد العماري من الثانوية الثانية بأبها.