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تكريم 12 طالبا وطالبة في مسابقة حماية المال العام بتعليم عسير

تكريم 12 طالبا وطالبة في مسابقة حماية المال العام بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=967701
المناطق_عسير

كرم مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني الطلاب الفائزين والطالبات الفائزات في مسابقة البحوث التي نظمتها إدارة التخطيط والتطوير بعنوان ” حماية المال العام”.

وجاءت النتائج على النحو الآتي: حصدت المركز الأول الطالبة رندة المحجاني من الثانوية الحادية عشرة بأبها ، والمركز الثاني الطالب حسام آل شليل من ثانوية المملكة بأبها ، وفازت بالمركز الثالث رغد عبدالله عايض من ثانوية الأبناء بخميس مشيط ، والمركز الرابع مشاركة بين الطلاب حسام القحطاني ، و عبدالله الشرعبي، و هيف الشهراني ، والمركز الخامس حققه الطالب تركي الشهراني من ثانوية بني جابرة ، والمركز السادس فازت به الطالبة سارة عزاز من الثانوية الثانية بأحد رفيدة ، أما المركز السابع فحصلت عليه الطالبة لميس القحطاني من الثانوية الثانية بأحد رفيدة، فيما حصد المركز الثامن رياض آل زياد من ثانوية الصديق بخميس مشيط ، والمركز التاسع للطالبة رغد آل صالح  من ثانوية الشرف بأبها ، والمركز العاشر للطالبة روان خالد من ثانوية الأبناء بخميس مشيط، والمركز الحادي عشر للطالب محمد آل نمشان  من ثانوية المملكة بأبها ، فيما حققت المركز الثاني عشر الطالبة وداد العماري من الثانوية الثانية بأبها.  

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