استقبال الأمير بدر بن سلطان رئيس المجلس الفرعى لمجلس الجمعيات

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة ، رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة مكة المكرمة الدكتور سليمان بن أحمد موصلي وعدداً من أعضاء المجلس.

واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى نبذه تعريفية عن مجلس الجمعيات الأهلية وأهدافه الرامية لتنظيم العمل الأهلي وتمكينه وتطويره، كذلك التنسيق بين الجمعيات الأهلية بما يحقق الأهداف التنموية بحسب تخصصاتها، وتحفيز القطاع غير الربحي لتطبيق معايير الحوكمة وتعزيز التعاون بين

جمعيات القطاع غير الربحي والأجهزة الحكومية.