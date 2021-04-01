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جامعة الملك خالد تنظم ندوة طبية افتراضية حول مستجدات كورونا

جامعة الملك خالد تنظم ندوة طبية افتراضية حول مستجدات كورونا
http://almnatiq.net/?p=967710

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في كلية الطب صباح السبت القادم 21 شعبان ندوة طبية افتراضية حول فيروس كورونا ومستجداته بعد عام والدروس المستفادة من ذلك، وذلك برعاية معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.وأوضح عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور سليمان بن محمد الحميّد أن الندوة تأتي في إطار سلسلة من الندوات والجهود التي قدمتها الكلية في التوعية بهذه الجائحة والجوانب الطبية المهمة في مكافحتها.وأضاف الحميد أن الندوة موجهة للأطباء وغيرهم من الكادر الصحي، وسيقدمها أساتذة الكلية المتخصصون في هذا المجال إضافة إلى استشاري الأمراض المعدية بمستشفى عسير المركزي الدكتور طارق الأزرقي.يذكر أن الندوة تبدأ الساعة 10 صباحًا ويمكن التسجيل فيها من خلال الرابط: http://tiny.cc/zcbvtz 

كما تحتسب بـ 6 ساعات في مجال التعليم الطبي للأطباء والممارسين الصحيين من خلال الرابط:https://forms.gle/fZGohpx2MtxpUxhs8

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