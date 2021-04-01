جامعة الملك خالد تنظم ندوة طبية افتراضية حول مستجدات كورونا

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في كلية الطب صباح السبت القادم 21 شعبان ندوة طبية افتراضية حول فيروس كورونا ومستجداته بعد عام والدروس المستفادة من ذلك، وذلك برعاية معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.وأوضح عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور سليمان بن محمد الحميّد أن الندوة تأتي في إطار سلسلة من الندوات والجهود التي قدمتها الكلية في التوعية بهذه الجائحة والجوانب الطبية المهمة في مكافحتها.وأضاف الحميد أن الندوة موجهة للأطباء وغيرهم من الكادر الصحي، وسيقدمها أساتذة الكلية المتخصصون في هذا المجال إضافة إلى استشاري الأمراض المعدية بمستشفى عسير المركزي الدكتور طارق الأزرقي.يذكر أن الندوة تبدأ الساعة 10 صباحًا ويمكن التسجيل فيها من خلال الرابط: http://tiny.cc/zcbvtz

كما تحتسب بـ 6 ساعات في مجال التعليم الطبي للأطباء والممارسين الصحيين من خلال الرابط:https://forms.gle/fZGohpx2MtxpUxhs8