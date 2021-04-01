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آل رائزة.. إنتاج علمي ومهارات بحثية أهلت للفوز بجائزة جامعة الملك خالد للتميز

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آل رائزة.. إنتاج علمي ومهارات بحثية أهلت للفوز بجائزة جامعة الملك خالد للتميز

آل رائزة.. إنتاج علمي ومهارات بحثية أهلت للفوز بجائزة جامعة الملك خالد للتميز
http://almnatiq.net/?p=967714

حصلت وكيلة عمادة البحث العلمي بجامعة الملك خالد وأستاذ الرياضيات المشارك بكلية العلوم الدكتورة زهبة عبدالله آل رائزة، على جائزة التميز في مجال البحث العلمي (عضو هيئة التدريس في التخصصات العلمية)؛ حيث حققت المركز الثاني في الدورة السادسة للجائزة.

يأتي إحراز آل رائزة الجائزة وفق معايير دقيقة وواضحة الأدلة، منها عدد الأبحاث المنشورة في مجلات مصنفة في قواعد Scopus أو Web of Science  لآخر 3 سنوات تسبق الجائزة، وكذلك عدد الاستشهادات ببحوث المتقدم، وعدد المشاريع الممولة سواء من الجامعة أم من جهات خارجية، إضافة إلى الكتب المنشورة للباحث أو المترجمة وأيضا براءات الاختراع.

وتملك آل رائزة سيرة ذاتية ثرية بالعطاء والمهام والمسؤوليات، فقد شغلت العديد من المناصب بما فيها منصب رئيس قسم ووكيل وعميد، كما شاركت في العديد من الندوات والورش تجاوز عددها 70 ورشة وندوة، وعملت في عشرات اللجان، وحققت العديد من جوائز التميز، ولديها 54 ورقة وبحث علمي.

ترى آل رائزة أن “غاية التميز هو تحسين الأداء ورفع الكفاءة وليس الحصول على الجوائز فقط، وأن الحصول على الجائزة يفرض علينا جميعا بذل المزيد في سبيل الرقي بجامعتنا الحبيبة وهو بداية الطريق لمزيد من التقدم ومزيد من العطاء لهذا الوطن الذي طالما أغدق علينا”.

وترى آل رائزة جائزة التميز داعمًا ومحفزًا وتقديرًا لجهود المتميزين من منسوبي جامعة الملك خالد، حيث إن تحقيق التميز في أي فرع من فروعها يتطلب دورًا فاعلًا وجهدًا ملموسًا من المتقدم عليها بما يتوافق مع رؤية وأهداف الجامعة، كما أنها تعد وسيلة للتشجيع وأداة لتطوير الأداء من خلال تطبيق معايير التميز المبنية على أفضل الممارسات العالمية.

وترفع آل رائزة خالص الشكر وصادق الامتنان إلى معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي على دعمه اللامحدود للجائزة في جميع فروعها وبالأخص البحث العلمي في مختلف المجالات، كما تثمن دور وكالة الجامعة للتطوير والجودة ووكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وعمادة التطوير الأكاديمي والجودة على الجهود المبذولة لتحقيق أعلى معايير التميز للجامعة ومنسوبيها.

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