محافظ البكيرية يكرّم الفائزين في مسابقة مدرستي الرقمية

كرّم محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي الفائزين في مسابقة مدرستي الرقمية (التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد) صباح اليوم التي شارك فيها طلاب وطالبات التعليم ومنسوبوه وأولياء الأمور والمهتمون بالتعليم الإلكتروني والتقني، بحضور مساعد مدير التعليم الأستاذ عبدالله بن محمد العقيلي وعدد من القيادات التعليمية.

واستمع المحافظ إلى شرح عن المسابقة من مدير مركز التميز بالإدارة الأستاذ بدر بن فيحان الحربي التي الذي أوضح أن عدد الأعمال المشاركة فيها بلغت أكثر 3028 مشاركة في مجالات التعليم، والإعلام والتثقيف، والتدريب، منها خمسة أعمال رُشّحت على مستوى تعليم البكيرية وبين “الحربي” أن المسابقة تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد ونشر ثقافته، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، ونشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني، وإثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي وتنمية مهارات التعليم والتعلم، وتحفيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية، وترسيخ القِيَم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم، وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد لثقافة التعليم الإلكتروني، واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة.

وأشاد محافظ البكيرية “العريفي”بجهود المجتمع التعليمي في المحافظة بجميع فئاته من منسوبي التعليم وأولياء الأمور نظير تفاعلهم ومشاركاتهم في مسابقة “مدرستي الرقمية” التي حققت أهدافها النوعية، في إثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي وتعزيز المشاركة المجتمعية.

من جهته ثمن مساعد مدير التعليم الأستاذ عبدالله بن محمد العقيلي لسعادة المحافظ رعايته ودعمه وتحفيزه الدائم لمنسوبي التعليم، كما أعرب عن شكره وتقديره لمساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية “بنات” الأستاذة منى بنت سالم الجري ولكافة القائمين والقائمات على المسابقة، والمشاركين والمشاركات في كافة فروعها، وهنأ الفائزين والفائزات، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.