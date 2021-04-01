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نيوم تطلق الدورة الثالثة من برنامج تعليم اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات

نيوم تطلق الدورة الثالثة من برنامج تعليم اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات
http://almnatiq.net/?p=967723
المناطق_تبوك

أطلقت شركة نيوم اليوم التسجيل بالنسخة الثالثة من برنامجها لتعليم اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات بالتعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان في تبوك الذي يستهدف نحو 400 مستفيد ومستفيدة من أبناء المجتمع المحلي في منطقة تبوك ويستمر حتى يوم الاثنين القادم.ويقيم البرنامج دوراته بجامعة الأمير فهد بن سلطان في تبوك على مستويات مختلفة في اللغة الإنجليزية بعد أن يتم تحديد مستوى الطلبة في بداية البرنامج وتعقد الدورات بواقع خمس ساعات يومياً على مدى  5 أيام في الأسبوع مما يعادل 150 ساعة تدريبية للبرنامج.وتعدّ هذه الدورات امتداداً لجهود الشركة لتعليم اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات لأبناء المجتمع المحلي في منطقة نيوم وتبوك حيث سبق أن تخرج نحو 1000 مستفيد من البرنامج في نسختيه الأولى والثانية إضافة إلى النسخة الإلكترونية منه (التعليم عن بعد) بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من خلال منصة دروب الإلكترونية.وسيتم اختيار المشاركين في الدورة من بين المسجلين في موقع التسجيل الخاص بقسم المسؤولية الاجتماعية في نيوم على الرابط التالي:https://csr.neom.com/dashboard/tracks/102  فيما يتم إجراء اختبارات تحديد المستوى للمتقدمين المقبولين في جامعة فهد بن سلطان في تمام الساعة الثالثة من أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 4 إلى 6 أبريل.يذكر أنه يشرف على تدريب الطلاب كادر أكاديمي متميز يضم مدربين نساء ورجال من جامعة الأمير فهد بن سلطان بما يتوافق مع مستويات الطلبة في اللغة الانجليزية وتقنية المعلومات ومن خلال منهج مكثف ومطور.وتهدف هذه المبادرة وغيرها من المبادرات إلى دعم وتمكين أبناء وبنات المجتمع المحلي بهدف تطوير مهاراتهم الأساسية وقدراتهم اللغوية للحصول على فرص عمل في مشروع نيوم والشركات المشغلة والمتعاقدة معه.

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