وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في تبوك تقدم خدماتها في نيوم

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أنهت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة تبوك اليوم تقديم خدماتها في نيوم وذلك ضمن مبادرة ” موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وقدمت الوحدة على مدار أسبوع خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها للمستفيدين والمستفيدات في نيوم.وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية بما تقدمه من تسهيلات للمستفيدين من الرجال والنساء وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.