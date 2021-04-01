احدث الأخبار

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في تبوك تقدم خدماتها في نيوم
أبرز المواد
 نيوم تطلق الدورة الثالثة من برنامج تعليم اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات
أبرز المواد
 محافظ البكيرية يكرّم الفائزين في مسابقة مدرستي الرقمية
أبرز المواد
 آل رائزة.. إنتاج علمي ومهارات بحثية أهلت للفوز بجائزة جامعة الملك خالد للتميز
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تنظم ندوة طبية افتراضية حول مستجدات كورونا
أبرز المواد
 استقبال الأمير بدر بن سلطان رئيس المجلس الفرعى لمجلس الجمعيات
أبرز المواد
 تكريم 12 طالبا وطالبة في مسابقة حماية المال العام بتعليم عسير
أبرز المواد
 بدء فعاليات مهرجان أفلام الموضوعات الكشفية التدريبية
أبرز المواد
 رئيس جامعة شقراء: الجامعة تشهد حراكًا مستمرًا لمواكبة أهداف الرؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة
أبرز المواد
 الفضلي يدشن مشروع مبادرة توزيع 500 ألف شتلة متنوعة من الفاكهة المحلية  
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يستقبل وزير الصحة
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يدشن ويؤسس مشروعات صحية بـ 79 مليون ريال
أبرز المواد
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في تبوك تقدم خدماتها في نيوم

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في تبوك تقدم خدماتها في نيوم

أبرز المواد
نيوم تطلق الدورة الثالثة من برنامج تعليم اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات

نيوم تطلق الدورة الثالثة من برنامج تعليم اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات

أبرز المواد
محافظ البكيرية يكرّم الفائزين في مسابقة مدرستي الرقمية

محافظ البكيرية يكرّم الفائزين في مسابقة مدرستي الرقمية

أبرز المواد
آل رائزة.. إنتاج علمي ومهارات بحثية أهلت للفوز بجائزة جامعة الملك خالد للتميز

آل رائزة.. إنتاج علمي ومهارات بحثية أهلت للفوز بجائزة جامعة الملك خالد للتميز

أبرز المواد

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في تبوك تقدم خدماتها في نيوم

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في تبوك تقدم خدماتها في نيوم
http://almnatiq.net/?p=967726
المناطق_تبوك

أنهت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة تبوك اليوم تقديم خدماتها في نيوم وذلك ضمن مبادرة ” موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وقدمت الوحدة على مدار أسبوع خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها للمستفيدين والمستفيدات في نيوم.وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية بما تقدمه من تسهيلات للمستفيدين من الرجال والنساء وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

روابط ذات صلة

نيوم تطلق الدورة الثالثة من برنامج تعليم اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات

نيوم تطلق الدورة الثالثة من برنامج تعليم اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات
محافظ البكيرية يكرّم الفائزين في مسابقة مدرستي الرقمية

محافظ البكيرية يكرّم الفائزين في مسابقة مدرستي الرقمية
آل رائزة.. إنتاج علمي ومهارات بحثية أهلت للفوز بجائزة جامعة الملك خالد للتميز

آل رائزة.. إنتاج علمي ومهارات بحثية أهلت للفوز بجائزة جامعة الملك خالد للتميز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*