جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنظم ندوة فكرية حول خطورة جماعة الإخوان الإرهابية

برعاية وحضور سعادة رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د.محمد بن محسن السقاف، نظمت الجامعة، يوم الثلاثاء (30 مارس 2021م)، ندوة بعنوان “وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان المسلمين” بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم ووزارة الشؤون الإسلامية ورئاسة أمن الدولة.

شارك في الندوة، التي أقيمت عن بعد، مستشار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيل، الباحث في إدارة مكافحة التطرف في رئاسة أمن الدولة سعادة الدكتور عبد العزيز بن عبدالرحمن الهليل، والأستاذ المشارك في الفقه الإسلامي وأصوله بجامعة تبوك الدكتور نواف بن رحيل الشراري، وأدار الندوة مدير وحدة التوعية الفكرية بالجامعة سعادة الدكتور خالد المزيني.

تهدف الندوة إلى التوعية بخطورة الأفكار والجماعات المتطرفة التي تهدد أمن الوطن واستقراره والتوعية بأهمية بيان هيئة كبار العلماء الذي يحذر من جماعة الإخوان الإرهابية والتي تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف.

تناولت الندوة الأفكار المتطرفة لدى جماعة الإخوان المنحرفة التي تهدف إلى منازعة ولاة الأمر وإثارة الفتن والتحذير من الانتماء إليها والتعاطف معها.

وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد السقاف إننا نعتز بما تحققه الجامعة من منجزات علمية ووطنية في تخصصاتها المختلفة، مؤكداً أنه لا مكان بيننا للأفكار والسلوكيات والخطابات التحريضية التي تهدد أمن الدولة وأننا متمسكون بمنهج الدولة القائم على قيم التسامح والاعتدال المستمدة من ديننا الحنيف.

وذكر أن الجامعة تتميز بتنوع منسوبيها، حيث تجمع نخبة من المتميزين من مختلف مناطق بلدنا الحبيب من الأساتذة والطلاب الذين يعيشون داخل الجامعة في مناخ صحي ينبذ التطرف والغلو وجميع أشكال الإرهاب.

وأوضح أن الجامعة تقدم برامجاً فكرية وقائية لمنسوبيها، حيث تنظم “وحدة التوعية الفكرية” فعاليات وأنشطة فكرية تعزز لدى منسوبي الجامعة الانتماء للوطن وحماية مكتسباته والدفاع عنه في كافة المواقع وتقوية اللحمة الوطنية.

وأفاد أن الجامعة تعمل باستمرار على تجفيف أسباب تشكل مناخات التطرف والغلو والارهاب وتراعي هذا القضايا نصحاً للدين والوطن وولاة الأمر -حفظهم الله، حيث تراجع الجامعة مناهجها الدراسية والكتب المقررة على الطلاب بشكل دوري للتأكد من سلامتها من الناحية الفكرية والمنهجية وملاءمتها للقيم التي قامت عليها دولتنا المباركة، بالإضافة إلى مراجعة المكتبات واستبعاد الكتب التي تتضمن التحريض الفكري والسياسي المناهض لمنهج الدولة.

وقال مستشار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. محمد العقيل إن جماعة الإخوان الإرهابية هم أهل التلون والخداع ولهم فروع وفرق وأحزاب منهم البنائية والقطبية والسرورية ويجب علينا جميعاً الحذر من الفرق كلها.

وأوضح أن من أهداف جماعة الإخوان الإرهابية السيطرة على الموارد المالية غير الرسمية والتي تكون عوائدها عالية وذات رقابة خفيفة ويجب أن نحذر من تمكينهم من تلك الموارد وأن نتأكد من انتماء المسؤولين عن تلك الموارد.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان تحاول السيطرة على الجمعيات الأهلية والاجتماعية والشبابية من الجوالة والجمعيات الخيرية والجمعيات الاجتماعية كأحد الطرق لتحقيق موارد مالية ضخمة، مؤكداً على أهمية معرفة هذه الحيل الإخوانية ومنعهم من تحقيق أهدافهم، لتبقى تلك الجمعيات تخدم الأهداف التي أنشأت من أجلها وبعيداً عن التهديدات الفكرية والأمنية.

وقال الباحث في إدارة مكافحة التطرف في رئاسة أمن الدولة سعادة الدكتور عبد العزيز الهليل إن الإدارة العامة لمكافحة التطرف في رئاسة أمن الدولة حريصة على مكافحة التطرف بجميع أشكاله وصوره وتحقيق التسامح والتعايش، كما تطرق إلى التسلسل التاريخي لجماعة الإخوان الإرهابية، منوهاً بأهمية هذه الندوات للتحذير من الجماعات الإرهابية وحماية أبناء الوطن من خطرها.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز اللحمة الوطنية ومسؤولية جميع أفراد المجتمع في الدفاع عن أمن وطننا الحبيب واستقراره وعدم السماح للأفكار المتطرفة والإرهابيين باختراق مؤسسات الدولة وأجهزتها.