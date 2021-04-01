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أمانة الشرقية تعتزم إطلاق فعالية ” مدن المستقبل ” بعد غدٍ السبت تزامنا مع أسبوع الإبداع البلدي

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أمانة الشرقية تعتزم إطلاق فعالية ” مدن المستقبل ” بعد غدٍ السبت تزامنا مع أسبوع الإبداع البلدي

أمانة الشرقية تعتزم إطلاق فعالية ” مدن المستقبل ” بعد غدٍ السبت تزامنا مع أسبوع الإبداع البلدي
http://almnatiq.net/?p=967737
المناطق_الدمام

تحت رعاية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، تعتزم أمانة المنطقة الشرقية إطلاق فعالية “مدن المستقبل” بعد غدٍ السبت الموافق 21/08/1442هـ، والذي ينفذها مركز الإبداع البلدي بالأمانة، في مجمع النخيل مول بالدمام، وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية، ضمن برنامج أسبوع الإبداع البلدي، تزامنا مع الاحتفال العالمي للإبداع والابتكار.

حيث ستتضمن الفعالية عدد من الأنشطة منها لقاء افتراضي على مدى ٣ أيام، يشمل ٣ محاور، في اليوم الأول ” مدن خضراء مستدامة “، والتي من خلالها يتم عرض الابداع والابتكار في استدامة المدن عن طريق الاستفادة من الموارد الطبيعية، أما اليوم الثاني ” مدن عصريه مبتكرة ” يتم تسليط الضوء فيها على المدن ذات الطابع المعماري المبتكر مع طرح فرص استثمارية إبداعية، واليوم الأخير ” مدن ذكية ” تعبر عن الابداع والابتكار في المدن الذكية عن طريق تطبيق انترنت الأشياء و الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الإبداعية والابتكار لمجتمع المدن.

وسيشارك في الفعالية عدد من الخبراء من عدة جهات ذات الاختصاص، بالإضافة لوجود نشاط واقعي متمثل في ركن الإبداع البلدي الذي يستقبل أفكار المواطنين من أجل حلول إبداعية وابتكارية في القطاع البلدي وسيكون على مدى أسبوع بدءاً من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء يوم السبت 3ابريل.

وتدعو أمانة المنطقة الشرقية كافة أفراد المجتمع للمشاركة بأفكارهم الإبداعية من أجل خدمة القطاع البلدي.

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