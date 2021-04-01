آل عطيف يستقبل فريق استشاري و خبراء من منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة FAO

المناطق_فضة عطيف

أستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف بمقر فرع الوزارة ، كلاً من ممثلي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة والفريق الاستشاري المختص من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO).

حيث رحب آل عطيف بالفرق والمستشارين لتواجدهم بالمنطقة لدعم وازدهار قطاع الزراعه بكافه أنواعه حيث استمع إلى شرح مفصل عن القطاعات البن والفل والنباتات العطرية والفواكة الاستوائية والزراعة المطرية ( البعلية) والنحل واهميةوكيفية دعم وتطوير القطاعات.

عقب ذلك جرى الوقوف على عدد من المزارع والتقى الفريق بعدد من المزارعين .