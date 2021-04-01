احدث الأخبار

ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان أبرز التحديات البيئية
أبرز المواد
 تدشين طريق حائل – المدينة المباشر بطول 414 كيلومترًا
أبرز المواد
 جامعة الأميرة نورة توقع اتفاق تعاون مشترك مع الصناعات العسكرية
أبرز المواد
 الجمعية العمومية تزكي “مسلي آل معمر” رئيسا لنادي النصر لـ 4 سنوات
أبرز المواد
 صندوق الاستثمارات يفتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة من برنامج تطوير الخريجين
أبرز المواد
 أمير تبوك يقلد مدير جوازات المنطقة رتبته الجديدة
أبرز المواد
 فريق طبي بمستشفى بني مالك العام ينجح في إجراء عملية لمصاب بكسور وتمزق بالعضلات
أبرز المواد
 آل عطيف يستقبل فريق استشاري و خبراء من منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة FAO
أبرز المواد
 ‏مدير عام فرع وزارة البيئة بجازان يكرم المشاركون في أسبوع البيئة من الفرع والجهات الحكومية الأخرى
أبرز المواد
 ضبط 400 بدلة عسكرية و8000 قطعة أنواط ورتب مخالفة في الرياض
أبرز المواد
 أكثر من 207 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” ومراكز “تأكد” في جازان
أبرز المواد
 أمير جازان يكلف الفقيهي مديرا للدراسات والبحوث الأمنية
أبرز المواد
ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان أبرز التحديات البيئية

ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان أبرز التحديات البيئية

أبرز المواد
تدشين طريق حائل – المدينة المباشر بطول 414 كيلومترًا

تدشين طريق حائل – المدينة المباشر بطول 414 كيلومترًا

أبرز المواد
جامعة الأميرة نورة توقع اتفاق تعاون مشترك مع الصناعات العسكرية

جامعة الأميرة نورة توقع اتفاق تعاون مشترك مع الصناعات العسكرية

أبرز المواد
الجمعية العمومية تزكي “مسلي آل معمر” رئيسا لنادي النصر لـ 4 سنوات

الجمعية العمومية تزكي “مسلي آل معمر” رئيسا لنادي النصر لـ 4 سنوات

أبرز المواد

آل عطيف يستقبل فريق استشاري و خبراء من منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة FAO

آل عطيف يستقبل فريق استشاري و خبراء من منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة FAO
http://almnatiq.net/?p=967762
المناطق_فضة عطيف

أستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف بمقر فرع الوزارة ،  كلاً من ممثلي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة والفريق الاستشاري المختص من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO).

حيث رحب آل عطيف بالفرق والمستشارين لتواجدهم بالمنطقة لدعم وازدهار قطاع الزراعه بكافه أنواعه حيث استمع إلى شرح مفصل عن القطاعات البن والفل والنباتات العطرية والفواكة الاستوائية  والزراعة المطرية ( البعلية) والنحل واهميةوكيفية دعم وتطوير القطاعات.
عقب ذلك جرى الوقوف على عدد من  المزارع والتقى الفريق بعدد من  المزارعين .

روابط ذات صلة

ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان أبرز التحديات البيئية

ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان أبرز التحديات البيئية
تدشين طريق حائل – المدينة المباشر بطول 414 كيلومترًا

تدشين طريق حائل – المدينة المباشر بطول 414 كيلومترًا
جامعة الأميرة نورة توقع اتفاق تعاون مشترك مع الصناعات العسكرية

جامعة الأميرة نورة توقع اتفاق تعاون مشترك مع الصناعات العسكرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*