أمير تبوك يقلد مدير جوازات المنطقة رتبته الجديدة

المناطق- تبوك - علي العميري:

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك في مكتبه اليوم, مدير جوازات المنطقة اللواء خالد بن حمد السويل رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة لواء.



وتمنى سموه للواء السويل التوفيق والسداد لخدمة الوطن, مثمنا الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية بالمنطقة.