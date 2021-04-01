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صندوق الاستثمارات يفتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة من برنامج تطوير الخريجين

صندوق الاستثمارات يفتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة من برنامج تطوير الخريجين

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آل عطيف يستقبل فريق استشاري و خبراء من منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة FAO

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صندوق الاستثمارات يفتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة من برنامج تطوير الخريجين

صندوق الاستثمارات يفتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة من برنامج تطوير الخريجين
http://almnatiq.net/?p=967778

فتح صندوق الاستثمارات العامة، باب التسجيل للراغبين في الالتحاق بالدفعة الخامسة من برنامج تطوير الخريجين 2021.

وبين أنه سيبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من اليوم (الخميس) وحتى 15 مايو المقبل، وستكون الفرصة متاحة لـ 160 خريجا سعوديا من جميع التخصصات والخلفيات الأكاديمية.

ولفت إلى أن البرنامج يتضمن فصولاً دراسية للتعلم، وتدريباً مهنياً أثناء العمل، وإجراء اختبارات تقييمية منتظمة عبر عدة مسارات.

يُشار إلى أن البرنامج يهدف إلى جذب وتطوير الكفاءات الوطنية لتتواكب مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

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