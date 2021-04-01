احدث الأخبار

“الموارد البشرية” تضبط (2,042) مخالفة لقرارات التوطين
أبرز المواد
 الإنارة والتلوث والكلاب الضالة هاجس أهالي الحي الشمالي بأملج
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل مدير الدفاع المدني ويتسلم التقرير السنوي
أبرز المواد
 قوة أمن الحرم تطيح بشخص يحمل سلاحًا أبيض
أبرز المواد
 الكويت.. “الوزراء” يقرر استمرار تطبيق حظر التجول الجزئي اعتباراً من اليوم
أبرز المواد
 بشرى سارة لمحبي منتج عصير برتقال الربيع
أبرز المواد
 “النيابة” تحذر من الحصول على معاش الضمان دون وجه حق وتوضح العقوبة
أبرز المواد
 “أوبك+” تقرر زيادة إنتاج النفط تدريجيًّا بدءًا من مايو
أبرز المواد
 “الإيسيسكو” تشيد بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر
أبرز المواد
 بمشاركة 20 فنانًا.. إطلاق ملتقى “طويق الثالث الدولي للنحت” نوفمبر المقبل
أبرز المواد
 “رسائل مؤقتة”.. عمل إداري معماري بنور الرياض
أبرز المواد
 أمير الرياض يشدد على استخدام باركود التجمع للحد من تفشي “كورونا”
أبرز المواد
“الموارد البشرية” تضبط (2,042) مخالفة لقرارات التوطين

“الموارد البشرية” تضبط (2,042) مخالفة لقرارات التوطين

أبرز المواد
الإنارة والتلوث والكلاب الضالة هاجس أهالي الحي الشمالي بأملج

الإنارة والتلوث والكلاب الضالة هاجس أهالي الحي الشمالي بأملج

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل مدير الدفاع المدني ويتسلم التقرير السنوي

أمير القصيم يستقبل مدير الدفاع المدني ويتسلم التقرير السنوي

أبرز المواد
قوة أمن الحرم تطيح بشخص يحمل سلاحًا أبيض

قوة أمن الحرم تطيح بشخص يحمل سلاحًا أبيض

أبرز المواد

بشرى سارة لمحبي منتج عصير برتقال الربيع

بشرى سارة لمحبي منتج عصير برتقال الربيع
http://almnatiq.net/?p=967817
المناطق - الرياض:

أكدت شركة الربيع للمشروبات أن ما نشرته عن سحب منتج عصير برتقال الربيع من الأسواق بلا رجعة، جاء تفاعلًا مع ترند “كذبة أبريل”.

وكانت الشركة نشرت، اليوم الخميس، تغريدة قالت فيها إنه سيتم سحب منتج عصير برتقال الربيع من الأسواق بلا رجعة، وإن آخر موعد للحصول على المنتج اليوم الخميس الموافق 1-4-2021م.

وأثارت التغريدة جدلًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يأتي أبرزها وضع أحد المغردين صورا ومقاطع فيديو لأطفال تبكي بسبب الخبر، لترد الشركة على التغريدة التي كتبها بأن الأمر لا يعدو أن يكون كذبة أبريل.

روابط ذات صلة

“الموارد البشرية” تضبط (2,042) مخالفة لقرارات التوطين

“الموارد البشرية” تضبط (2,042) مخالفة لقرارات التوطين
الإنارة والتلوث والكلاب الضالة هاجس أهالي الحي الشمالي بأملج

الإنارة والتلوث والكلاب الضالة هاجس أهالي الحي الشمالي بأملج
أمير القصيم يستقبل مدير الدفاع المدني ويتسلم التقرير السنوي

أمير القصيم يستقبل مدير الدفاع المدني ويتسلم التقرير السنوي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*