بشرى سارة لمحبي منتج عصير برتقال الربيع

المناطق - الرياض:

أكدت شركة الربيع للمشروبات أن ما نشرته عن سحب منتج عصير برتقال الربيع من الأسواق بلا رجعة، جاء تفاعلًا مع ترند “كذبة أبريل”.

وكانت الشركة نشرت، اليوم الخميس، تغريدة قالت فيها إنه سيتم سحب منتج عصير برتقال الربيع من الأسواق بلا رجعة، وإن آخر موعد للحصول على المنتج اليوم الخميس الموافق 1-4-2021م.

وأثارت التغريدة جدلًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يأتي أبرزها وضع أحد المغردين صورا ومقاطع فيديو لأطفال تبكي بسبب الخبر، لترد الشركة على التغريدة التي كتبها بأن الأمر لا يعدو أن يكون كذبة أبريل.