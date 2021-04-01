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أمير القصيم يستقبل مدير الدفاع المدني ويتسلم التقرير السنوي

أمير القصيم يستقبل مدير الدفاع المدني ويتسلم التقرير السنوي
http://almnatiq.net/?p=967838
المناطق - القصيم:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبوعباة، وعدداً من ضباط الدفاع المدني.

واستمع سموه، من اللواء أبوعباة لإيجاز عن سير العمل في المديرية والإدارات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة، والإمكانات المختلفة التي تُسهم في تأدية أعمال الدفاع المدني على أكمل وجه.

كما تسلم التقرير السنوي لإنجازات الدفاع المدني بمنطقة القصيم خلال العام الماضي 1441هـ الذي اشتمل على جهود المديرية والإدارات التابعة لها والحالات التي تمت مباشرتها سواءً في مجال العمليات أو السلامة أو نشر خدمات الدفاع المدني بالمنطقة، وكذلك الإحصاءات وعدد الحوادث التي باشرتها فرق الدفاع المدني بالمنطقة، والمنشآت الخاضعة للإشراف الوقائي وجولات الكشف والمعاينة التي نفذتها فرق السلامة بالقصيم.

إثر ذلك دشن سموه إلكترونياً مبنى قسم الإسناد والاحتياط بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة بريدة الواقع بحي الغدير، معلناً بذلك سموه بدء تشغيل الموقع، ثم شاهد الجميع فيلماً تعريفيا عن المبنى ومحتوياته ومهامه.

وفي ختام اللقاء كرم سمو الأمير فيصل بن مشعل عدداً من ضباط الدفاع المدني بالمنطقة المختصين بالتميز المؤسسي، ولتميزهم في إعداد التقارير وهم العميد عبدالله الضبيب، والعميد إبراهيم أبالخيل، والعقيد عبدالمجيد المحمود.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بهذه المناسبة بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من اهتمام وعناية بسلامة المواطنين والمقيمين، مثنياً على جهود منسوبي الدفاع المدني وأدوارهم الوقائية ومباشرتهم للحرائق والحوادث، حاثاً على مواصلة العطاء والإنجاز والاهتمام بالخطط التوعوية والوقائية بالمنطقة.

في السياق نفسه، أعرب اللواء أبوعباة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على اهتمامه ومتابعته المستمرة التي انعكست على أداء وجودة العمل، وما تحظى به إدارة الدفاع المدني ومنسوبيها من دعم واهتمام من قبل سموه.

حضر اللقاء والتكريم وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني. 

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