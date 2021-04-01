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أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة بمناسبة انتقاله للمدينة المنورة

أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة بمناسبة انتقاله للمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=967864
المناطق - القصيم:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس المحكمة العامة بالمنطقة الشيخ عبدالله الحميضي، بعد صدور قرار انتقاله لمنطقة المدينة المنورة.

ورحب أمير القصيم في بداية الاستقبال بالشيخ الحميضي، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله الجديد، مثمناً الجهود والأعمال التي قام بها وقدمها طول فترة عمله كرئيساً للمحكمة العامة بالمنطقة، متمنياً له التوفيق والسداد بما يخدم دينه ووطنه في مرحلة عمله الجديدة بمنطقة المدينة المنورة.

كما أعرب الشيخ الحميضي عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات ودعم وتحفيز، سائلاً الله تعالى أن يوفقه ويعينه ليكون عند حسن ظن الجميع، ومحلاً لثقة حكومة خادم الحرمين الشريفين التي وضعها فيه لخدمة أهالي المدينة المنورة والمقيمين بها.

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