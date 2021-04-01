تدشين قسم تشخيص أمراض القلب غير التداخلي في مستشفى الإيمان بالرياض

المناطق - الرياض:

دشن مدير مستشفى الإيمان العام بتجمع الرياض الصحي الأول الأستاذ عادل الغامدي قسم تشخيص أمراض القلب غير التداخلي والذي تم تجهيزة بأحدث الاجهزة لخدمة مرضى العيادات الخارجية والطوارئ والمرضى المنومين.



ويقوم القسم بتشخيص جميع أمراض القلب المختلفة بدون تداخل كتخطيط القلب، والمراقبة بجهاز (هولتر) لتسجيل كهرباء القلب (ECG) ولرصد اضطرابات نبضات القلب، وتخطيط القلب بالجهد لتشخيص أمراض الشرايين التاجية مع المجهود، وكذلك التخطيط مع المشي مع إجراء الآشعة التلفزيونية للقلب، واختبار جهد القلب الدوائي بعقار الدوبيوتامين في الوريد مع إجراء آشعة تلفزيونية للقلب لغير القادرين على المشي بالسير.



كما يقوم القسم باستخدام الآشعة التلفزيوينة في تشخيص قوة عضلة القلب الانقباضية والانبساطية وتقويم القلب قبل الجراحة والتخدير، وأمراض ضعف عضلة القلب بأسبابها المختلفة، وأمراض الشرايين التاجية للقلب وأمراض صمامات القلب وشدتها، وارتفاع ضغط الشريان الرئوي ووجود جلطات أو تخثرات داخل حجرات القلب وتشوهات القلب المختلفة.



ويعمل القسم على أن يكون مشاركًا في برامج إعادة التأهيل القلبي والتركيز على طرق تحسين صحة المريض وتقليل التعرض للنوبات القلبية الوعائية في المستقبل، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من الخدمة لما يقارب 2500 مريض بنهاية عام 2021م.

وياتي تدشين هذا القسم ضمن خطة شاملة لتطوير الخدمات المقدمة في المستشفى وتحديث وتطوير آليات ووسائل الرعاية الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين وتقديم رعاية طبية ذات جودة عالية.