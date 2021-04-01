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“أيتام تبوك” تقر الميزانية والخطة الاستراتيجية للجمعية 2021

“أيتام تبوك” تقر الميزانية والخطة الاستراتيجية للجمعية 2021
http://almnatiq.net/?p=967876
المناطق- تبوك - علي العميري:

عقدت الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لرعاية  الأيتام بتبوك اجتماعاً أقرت فيه الميزانية للعام المالي 2019/2020 م، كما وافقت على اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية المتوقعة للعام 2020/ 2021 م.

وحضر الاجتماع مدير مركز التنمية الاجتماعية بتبوك الأستاذ عبد الحكيم الرشيدي.وفي بداية الاجتماع  استعرض الأستاذ طلال بن خالد الفقير رئيس مجلس الإدارة  الميزانية السابقة للجمعية 2020 م وتم اقرارها، ثم اطلع الجميع على ماتم إنجازه خلال الفترة الماضية من أعمال خيرية مختلفة وشراكات مجتمعية وبرامج تطوعية وتدريبية قدمتها الجمعية لمستفيديها.

وقدم رئيس مجلس الإدارة وبقية الأعضاء شكرهم لأعضاء الجمعية العمومية لدعمهم برامج الجمعية المختلفة، وحضورهم الاجتماعات الدورية للجمعية العمومية.

وفي هذا السياق، أكد المهندس عبد العزيز بن رمضان القيسي المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك أن العمل الخيري يجد رعاية كريمة ودعم سخي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين  وسمو أمير منطقة تبوك.

ونوه القيسي بأن الجمعية جاهزة لتقديم برامج الدعم الخيري في هذه الفترة والتي تشمل توزيع السلال الرمضانية وكسوة العيد مع الاستمرار في صرف مخصصات كفالة اليتيم وبقية البرامج الخيرية الأخرى التي تقدمها الجمعية لليتيم ولأسرته وفق معايير الجودة والخصوصية.

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