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الفتح بطلاً للدوري الممتاز للناشئين تحت 17

الفتح بطلاً للدوري الممتاز للناشئين تحت 17
http://almnatiq.net/?p=967880
المناطق - واس

حسم فريق الفتح رسميًا لقب الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا للموسم الرياضي 2020-2021.
وحقق الفتح فوزًا كبيرًا على مستضيفه فريق هجر بنتيجة 8-0 في المباراة التي جرت بينهما اليوم لحساب الجولة الـ 28.
ورفع الفتح رصيده إلى 66 نقطة بفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف الذي تعادل أمام الوطن بنتيجة 1-1 لحساب الجولة نفسها، وذلك قبل جولتين من النهاية.
ومن المقرر أن يتم تتويج لاعبي الفتح بالكأس يوم الخميس المقبل في الجولة القادمة التي يستضيف بها فريق الجيل على ملعبه بالأحساء

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