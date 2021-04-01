الفتح بطلاً للدوري الممتاز للناشئين تحت 17

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حسم فريق الفتح رسميًا لقب الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا للموسم الرياضي 2020-2021.

وحقق الفتح فوزًا كبيرًا على مستضيفه فريق هجر بنتيجة 8-0 في المباراة التي جرت بينهما اليوم لحساب الجولة الـ 28.

ورفع الفتح رصيده إلى 66 نقطة بفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف الذي تعادل أمام الوطن بنتيجة 1-1 لحساب الجولة نفسها، وذلك قبل جولتين من النهاية.

ومن المقرر أن يتم تتويج لاعبي الفتح بالكأس يوم الخميس المقبل في الجولة القادمة التي يستضيف بها فريق الجيل على ملعبه بالأحساء