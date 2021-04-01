حسم فريق الفتح رسميًا لقب الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا للموسم الرياضي 2020-2021.
وحقق الفتح فوزًا كبيرًا على مستضيفه فريق هجر بنتيجة 8-0 في المباراة التي جرت بينهما اليوم لحساب الجولة الـ 28.
ورفع الفتح رصيده إلى 66 نقطة بفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف الذي تعادل أمام الوطن بنتيجة 1-1 لحساب الجولة نفسها، وذلك قبل جولتين من النهاية.
ومن المقرر أن يتم تتويج لاعبي الفتح بالكأس يوم الخميس المقبل في الجولة القادمة التي يستضيف بها فريق الجيل على ملعبه بالأحساء
الفتح بطلاً للدوري الممتاز للناشئين تحت 17
حسم فريق الفتح رسميًا لقب الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا للموسم الرياضي 2020-2021.
التعليقات (٠) اضف تعليق