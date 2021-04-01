غرفة القصيم التجارية تطلق معرض التمور الافتراضي

المناطق - القصيم:

انطلقت منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس فعالية معرض “تمور القصيم الالكتروني”، والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ولمدة عشرة أيام بدءًا من 1 /4 /2021م، وذلك ضمن برامج وجهود غرفة القصيم وتقديم خدماتها الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع، وضمن سلسلة مبادراتها التاريخية في ظل جائحة كورونا.

وأوضح مدير إدارة التسويق والفعاليات بالغرفة الأستاذ نايف المنسلح أن المعرض يحتوي على 35 معرضاً افتراضياً لبيع وعرض منتجات التمور بكافة أنواعها، إضافةً إلى معرض لتقديم الخدمات اللوجستية لتجار التمور من الكراتين الخاصة بالتمر والتغليف وغيرها، ومعرض شركة خدمات النقل داخل وخارج المملكة.

وأضاف المنسلح أن المعرض ينظم عدة لقاءات وندوات افتراضية وورش عمل تتحدث عن التجارة الإلكترونية والقيمة الغذائية للتمور ودور رجال الأعمال في دعم قطاع التمور ذلك المنتج الغذائي الاقتصادي الكبير للمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن هذا المعرض يعتبر فعالية افتراضية لمنتجي التمور، من أجل تشجيع التجارة الإلكترونية الافتراضية، وتحفيزهم لطرح أفكار جديدة لسوق العمل باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة لعرض منتجاتهم على الواقع الافتراضي للعملاء والمشترين والمستهدفين.