احدث الأخبار

غرفة القصيم التجارية تطلق معرض التمور الافتراضي
منوعات
 غرفة القصيم تستضيف اجتماع لجان أصدقاء المرضى بالقصيم
أبرز المواد
 فرق الخدمات الطبية تقدم لقاح فيروس “كورونا” لمنسوبي قوة الأمن والحماية في “نيوم”
أبرز المواد
 الفتح بطلاً للدوري الممتاز للناشئين تحت 17
أبرز المواد
 “أيتام تبوك” تقر الميزانية والخطة الاستراتيجية للجمعية 2021
أبرز المواد
 تدشين قسم تشخيص أمراض القلب غير التداخلي في مستشفى الإيمان بالرياض
أبرز المواد
 نائب وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة بمناسبة انتقاله للمدينة المنورة
أبرز المواد
 صحة بيشة: إغلاق عدد من المنشآت الطبية العامة والمتخصصة
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تضبط (2,042) مخالفة لقرارات التوطين
أبرز المواد
 الإنارة والتلوث والكلاب الضالة هاجس أهالي الحي الشمالي بأملج
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل مدير الدفاع المدني ويتسلم التقرير السنوي
أبرز المواد
غرفة القصيم التجارية تطلق معرض التمور الافتراضي

غرفة القصيم التجارية تطلق معرض التمور الافتراضي

منوعات
غرفة القصيم تستضيف اجتماع لجان أصدقاء المرضى بالقصيم

غرفة القصيم تستضيف اجتماع لجان أصدقاء المرضى بالقصيم

أبرز المواد
فرق الخدمات الطبية تقدم لقاح فيروس “كورونا” لمنسوبي قوة الأمن والحماية في “نيوم”

فرق الخدمات الطبية تقدم لقاح فيروس “كورونا” لمنسوبي قوة الأمن والحماية في “نيوم”

أبرز المواد
الفتح بطلاً للدوري الممتاز للناشئين تحت 17

الفتح بطلاً للدوري الممتاز للناشئين تحت 17

أبرز المواد

غرفة القصيم التجارية تطلق معرض التمور الافتراضي

غرفة القصيم التجارية تطلق معرض التمور الافتراضي
http://almnatiq.net/?p=967884
المناطق - القصيم:

انطلقت منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس فعالية معرض “تمور القصيم الالكتروني”، والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ولمدة عشرة أيام بدءًا من 1 /4 /2021م، وذلك ضمن برامج وجهود غرفة القصيم وتقديم خدماتها الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع، وضمن سلسلة مبادراتها التاريخية في ظل جائحة كورونا.

وأوضح مدير إدارة التسويق والفعاليات بالغرفة الأستاذ نايف المنسلح أن المعرض يحتوي على 35 معرضاً افتراضياً لبيع وعرض منتجات التمور بكافة أنواعها، إضافةً إلى معرض لتقديم الخدمات اللوجستية لتجار التمور من الكراتين الخاصة بالتمر والتغليف وغيرها، ومعرض شركة خدمات النقل داخل وخارج المملكة.

وأضاف المنسلح أن المعرض ينظم عدة لقاءات وندوات افتراضية وورش عمل تتحدث عن التجارة الإلكترونية والقيمة الغذائية للتمور ودور رجال الأعمال في دعم قطاع التمور ذلك المنتج الغذائي الاقتصادي الكبير للمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن هذا المعرض يعتبر فعالية افتراضية لمنتجي التمور، من أجل تشجيع التجارة الإلكترونية الافتراضية، وتحفيزهم لطرح أفكار جديدة لسوق العمل باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة لعرض منتجاتهم على الواقع الافتراضي للعملاء والمشترين والمستهدفين.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يستعرض جهود الجهات الحكومية بالمنطقة للوقاية من كورونا

أمير تبوك يستعرض جهود الجهات الحكومية بالمنطقة للوقاية من كورونا
“السعودية للكهرباء” توقع مذكرة تعاون مجتمعي مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

“السعودية للكهرباء” توقع مذكرة تعاون مجتمعي مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة
العتيبي يفتتح فعالية الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان بمستشفى الثغر بجدة

العتيبي يفتتح فعالية الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان بمستشفى الثغر بجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*