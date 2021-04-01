احدث الأخبار

غرفة القصيم تستضيف اجتماع لجان أصدقاء المرضى بالقصيم
أبرز المواد
 فرق الخدمات الطبية تقدم لقاح فيروس “كورونا” لمنسوبي قوة الأمن والحماية في “نيوم”
أبرز المواد
 الفتح بطلاً للدوري الممتاز للناشئين تحت 17
أبرز المواد
 “أيتام تبوك” تقر الميزانية والخطة الاستراتيجية للجمعية 2021
أبرز المواد
 تدشين قسم تشخيص أمراض القلب غير التداخلي في مستشفى الإيمان بالرياض
أبرز المواد
 نائب وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل رئيس المحكمة العامة بمناسبة انتقاله للمدينة المنورة
أبرز المواد
 صحة بيشة: إغلاق عدد من المنشآت الطبية العامة والمتخصصة
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تضبط (2,042) مخالفة لقرارات التوطين
أبرز المواد
 الإنارة والتلوث والكلاب الضالة هاجس أهالي الحي الشمالي بأملج
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل مدير الدفاع المدني ويتسلم التقرير السنوي
أبرز المواد
 قوة أمن الحرم تطيح بشخص يحمل سلاحًا أبيض
أبرز المواد
غرفة القصيم تستضيف اجتماع لجان أصدقاء المرضى بالقصيم

غرفة القصيم تستضيف اجتماع لجان أصدقاء المرضى بالقصيم

أبرز المواد
فرق الخدمات الطبية تقدم لقاح فيروس “كورونا” لمنسوبي قوة الأمن والحماية في “نيوم”

فرق الخدمات الطبية تقدم لقاح فيروس “كورونا” لمنسوبي قوة الأمن والحماية في “نيوم”

أبرز المواد
الفتح بطلاً للدوري الممتاز للناشئين تحت 17

الفتح بطلاً للدوري الممتاز للناشئين تحت 17

أبرز المواد
“أيتام تبوك” تقر الميزانية والخطة الاستراتيجية للجمعية 2021

“أيتام تبوك” تقر الميزانية والخطة الاستراتيجية للجمعية 2021

أبرز المواد

غرفة القصيم تستضيف اجتماع لجان أصدقاء المرضى بالقصيم

غرفة القصيم تستضيف اجتماع لجان أصدقاء المرضى بالقصيم
http://almnatiq.net/?p=967891
المناطق - القصيم:

استضافت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم اجتماع لجان أصدقاء المرضى بمنطقة القصيم مساء أمس الثلاثاء بمقرها الرئيس في مدينة بريدة.

وحضر الاجتماع، رئيس لجنة أصدقاء المرضى بالقصيم الأستاذ أيمن الرقيبة مدير عام الشؤون الصحية المكلف ونائبه الأستاذ عبد العزيز الحميد رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم وأمين عام اللجنة الأستاذ محمد الحنايا أمين عام الغرفة التجارية بالقصيم ورئيس لجنة أصدقاء المرضى ببريدة الشيخ الدكتور صالح الونيان ممثل لجنة بريدة وممثلين اللجنة العامة بمحافظات المنطقة وأعضاء اللجنة.

واستهل الرقيبة الاجتماع بالترحيب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة، ومن ثم اطلع الجميع على جدول الأعمال واعتماده وناقش الحضور عدداً من المواضيع التي تخص اللجنة من ناحية البدء بموائمة اللجان إلى جمعيات، وتذليل المعوقات في سبيل تسجيل جميع اللجان في منصة امتثال التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما ناقش الاجتماع أيضاً المعايير الواجب توافرها عند اختيار العضو، ومن ثم فتح المجال للجميع لإبداء مداخلاتهم حول هذا الموضوع واستفساراتهم.

روابط ذات صلة

فرق الخدمات الطبية تقدم لقاح فيروس “كورونا” لمنسوبي قوة الأمن والحماية في “نيوم”

فرق الخدمات الطبية تقدم لقاح فيروس “كورونا” لمنسوبي قوة الأمن والحماية في “نيوم”
الفتح بطلاً للدوري الممتاز للناشئين تحت 17

الفتح بطلاً للدوري الممتاز للناشئين تحت 17
“أيتام تبوك” تقر الميزانية والخطة الاستراتيجية للجمعية 2021

“أيتام تبوك” تقر الميزانية والخطة الاستراتيجية للجمعية 2021

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*