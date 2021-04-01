غرفة القصيم تستضيف اجتماع لجان أصدقاء المرضى بالقصيم

المناطق - القصيم:

استضافت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم اجتماع لجان أصدقاء المرضى بمنطقة القصيم مساء أمس الثلاثاء بمقرها الرئيس في مدينة بريدة.

وحضر الاجتماع، رئيس لجنة أصدقاء المرضى بالقصيم الأستاذ أيمن الرقيبة مدير عام الشؤون الصحية المكلف ونائبه الأستاذ عبد العزيز الحميد رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم وأمين عام اللجنة الأستاذ محمد الحنايا أمين عام الغرفة التجارية بالقصيم ورئيس لجنة أصدقاء المرضى ببريدة الشيخ الدكتور صالح الونيان ممثل لجنة بريدة وممثلين اللجنة العامة بمحافظات المنطقة وأعضاء اللجنة.

واستهل الرقيبة الاجتماع بالترحيب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة، ومن ثم اطلع الجميع على جدول الأعمال واعتماده وناقش الحضور عدداً من المواضيع التي تخص اللجنة من ناحية البدء بموائمة اللجان إلى جمعيات، وتذليل المعوقات في سبيل تسجيل جميع اللجان في منصة امتثال التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما ناقش الاجتماع أيضاً المعايير الواجب توافرها عند اختيار العضو، ومن ثم فتح المجال للجميع لإبداء مداخلاتهم حول هذا الموضوع واستفساراتهم.