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غرفة تبوك توقع مذكرة تفاهم مع بنك الرياض لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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غرفة تبوك توقع مذكرة تفاهم مع بنك الرياض لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

غرفة تبوك توقع مذكرة تفاهم مع بنك الرياض لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
http://almnatiq.net/?p=967896

وقعت غرفة تبوك اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الرياض لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للإسهام في تنوع مصادر الدعم المالي للمنشآت وزيادة قدرتها التنافسية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، و توفير فرص عمل حاضنة للإبداع و الابتكار.
ومثل الغرفة في التوقيع على مذكرة التفاهم رئيس مجلس الإدارة أحمد الحارثي ومثل بنك الرياض مساعد نائب رئيس قائد فريق مصرفية الأعمال الناشئة محمد الشمري.
‏وأكد رئيس مجلس الإدارة على أن الغرفة تسعى للإسهام في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية في الاقتصاد الوطني، حيث إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي .

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