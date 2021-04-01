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معالي أمين جدة يلتقي بقائد معهد قوات الدفاع الجوي

معالي أمين جدة يلتقي بقائد معهد قوات الدفاع الجوي

منطقة مكة المكرمة
غرفة تبوك توقع مذكرة تفاهم مع بنك الرياض لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

غرفة تبوك توقع مذكرة تفاهم مع بنك الرياض لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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غرفة القصيم التجارية تطلق معرض التمور الافتراضي

غرفة القصيم التجارية تطلق معرض التمور الافتراضي

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غرفة القصيم تستضيف اجتماع لجان أصدقاء المرضى بالقصيم

غرفة القصيم تستضيف اجتماع لجان أصدقاء المرضى بالقصيم

أبرز المواد

معالي أمين جدة يلتقي بقائد معهد قوات الدفاع الجوي

معالي أمين جدة يلتقي بقائد معهد قوات الدفاع الجوي
http://almnatiq.net/?p=967899
المناطق - واس

التقى معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي اليوم بمقر الأمانة بقائد معهد قوات الدفاع الجوي اللواء ركن عبدالله حسن الرباع.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل الارتقاء بالتعاون المشترك، بين الأمانة ومعهد قوات الدفاع الجوي، وتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين لخدمة محافظة جدة وسكانها.
وفي نهاية اللقاء قدم قائد معهد قوات الدفاع الجوي لمعالي أمين جدة خطاب شكر من قائد قوات الدفاع الجوي، ودرع قوات الدفاع الجوي نظير التعاون والجهود الخدمية التي قدمتها الأمانة لمعهد قوات الدفاع الجوي.

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