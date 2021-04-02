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واشنطن: السعودية شريك مهم لمواجهة التهديدات القادمة من اليمن

واشنطن: السعودية شريك مهم لمواجهة التهديدات القادمة من اليمن
http://almnatiq.net/?p=967903
المناطق - وكالات

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الخميس، أن السعودية شريك مهم يعمل مع أميركا لمواجهة التهديدات القادمة من اليمن وغيرها.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس قد أكد إن الهجمات الحوثية على السعودية، تهدد فرص تحقيق السلام في اليمن، وهي محاولة لإعاقة إمدادات الطاقة العالمية.

وأضافت الخارجية أن هذه الهجمات تظهر عدم اهتمام بسلامة المدنيين مطالبة ميليشيا الحوثي بوقف هجماتها فورا.

ومن جهته أكد التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة، أطلقها الحوثيون باليمن صوب مدينة خميس مشيط بجنوب المملكة.

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