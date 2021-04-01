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انضمام جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لمراكز دعم الملكية الفكرية

انضمام جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لمراكز دعم الملكية الفكرية

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انضمام جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لمراكز دعم الملكية الفكرية

انضمام جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لمراكز دعم الملكية الفكرية
http://almnatiq.net/?p=967906
المناطق -أشرف العصيمي

وقعت جامعة الأمير سطام بالخرج والهيئة السعودية للملكية الفكرية اتفاقية تعاون بشأن انضمام الجامعة للشبكة الوطنية للملكية الفكرية، وقع الاتفاقية ممثلًا عن الجامعة معالي الرئيس الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد ومن جانب الهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية

وتهدف توقيع الاتفاقية انضمام جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لمراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة وتمكين الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية إضافة لتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها لتلبية الاحتياجات الفنية والأعمال إضافة إلى رفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام ومعلومات عن براءات الاختراع على وجه الخصوص

وتسعى الاتفاقية إلى تحديد إجراءات استضافة مراكز دعم الملكية الفكرية لضمان وصول المستفيدين للخدمات المصممة حسب احتياجاتهم التقنية والمعلوماتية من خلال إنشاء شبكة وطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية في الجهات المستضيفة كما تحدد هذه الاتفاقية خدمات ومهام شبكة مراكز دعم الملكية الفكرية وتكوينها وتنظيمها والشروط التي تحكم تنفيذها وإدارتها

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