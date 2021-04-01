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الاجتماع الوزاري لـ “أوبك +” يشيد بمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”

الاجتماع الوزاري لـ “أوبك +” يشيد بمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”

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الاجتماع الوزاري لـ “أوبك +” يشيد بمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”

الاجتماع الوزاري لـ “أوبك +” يشيد بمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”
من الاجتماع الوزاري لـ "أوبك +"
http://almnatiq.net/?p=967909
المناطق - واس

أشاد الاجتماع الوزاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للبترول من خارجها (أوبك +)، بمبادرتي المملكة العربية السعودية اللتين أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، بوصفهما إسهامين مهمين للجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.
ورحب الاجتماع بالتزام المملكة بنقل المعرفة ومشاركة الخبرة كجزء من هاتين المبادرتين.
وتتمتع دول منظمة أوبك بالموارد المهمة والخبرة التي تعينها على مواجهة تحدي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، حيث يمكن لقطاع البترول والغاز أن يكون جزءا من الحل لتغير المناخ، باعتبار أن دول المنظمة لديها الموارد المهمة والخبرة التي تعينها على مواجهة تحدي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، حيث تعمل على تحديد سبل تعزيز التعاون في هذا المجال المهم.
وأشادت مجموعة أوبك بلس بتأييد قادة مجموعة العشرين للمبادرة التي قدمتها المملكة للتعامل مع تغير المناخ من خلال تبني مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون ومحاوره الأربعة ( الخفض، إعادة الاستخدام، التدوير، الإزالة ) بوصفها حلا شاملا متوازنا للتعامل مع انبعاثات الغازات الدفيئة.

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