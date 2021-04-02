احدث الأخبار

قطر تتحول إلى التعليم عن بعد بسبب ارتفاع إصابات كورونا
أبرز المواد
 تحول مناطق محددة من الجسم إلى لون داكن قد تكون علامة على ارتفاع نسبة السكر في الدم
أبرز المواد
 الكويت تمدد حظر التجوال الجزئي حتى 22 أبريل بسبب كورونا
أبرز المواد
 “رويترز”: ألمانيا ستقترح يوم 7 أبريل خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت والمناطق المحيطة
أبرز المواد
 إغلاق شوارع حيوية.. مصر تكشف خطة تأمين المومياوات الملكية
أبرز المواد
 “التجارة”تشهِّر بمواطن تستر على مقيمين يزاولون نشاط بيع المفروشات
أبرز المواد
 السفير المعلمي: رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ستبقى خالدة في الذاكرة
أبرز المواد
 اجتماع بين القوى العالمية لبحث عودة أمريكا للاتفاق النووي
أبرز المواد
 الاجتماع الوزاري لـ “أوبك +” يشيد بمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”
الاقتصاد
 انضمام جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لمراكز دعم الملكية الفكرية
منطقة الرياض
 واشنطن: السعودية شريك مهم لمواجهة التهديدات القادمة من اليمن
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3 %
أبرز المواد
قطر تتحول إلى التعليم عن بعد بسبب ارتفاع إصابات كورونا

قطر تتحول إلى التعليم عن بعد بسبب ارتفاع إصابات كورونا

أبرز المواد
تحول مناطق محددة من الجسم إلى لون داكن قد تكون علامة على ارتفاع نسبة السكر في الدم

تحول مناطق محددة من الجسم إلى لون داكن قد تكون علامة على ارتفاع نسبة السكر في الدم

أبرز المواد
الكويت تمدد حظر التجوال الجزئي حتى 22 أبريل بسبب كورونا

الكويت تمدد حظر التجوال الجزئي حتى 22 أبريل بسبب كورونا

أبرز المواد
“رويترز”: ألمانيا ستقترح يوم 7 أبريل خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت والمناطق المحيطة

“رويترز”: ألمانيا ستقترح يوم 7 أبريل خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت والمناطق المحيطة

أبرز المواد

إغلاق شوارع حيوية.. مصر تكشف خطة تأمين المومياوات الملكية

إغلاق شوارع حيوية.. مصر تكشف خطة تأمين المومياوات الملكية
http://almnatiq.net/?p=967921
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد يوم السبت، وذلك في إطار الاحتفال بالحدث العالمي الخاص بنقل المومياوات الملكية.

وذكرت الداخلية المصرية أن إغلاق عدد المحاور سيجري ما بين الساعة 6 مساء إلى 8.30 مساء.

وسيتم نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مروراً بشارع كورنيش النيل.

وأوضحت: “سيتم غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو، وكذا غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء في الاتجاه القادم من الجيزة”.

وتابعت: “سيجري غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءا من كوبري قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، وكذا غلق كوبري الجامعة وكوبري عباس للقادم من الجيزة، وطريق (مصر – حلوان) في اتجاه ميدان أثر النبي، وكذا غلق منازل كوبري المنيب وطريق الأوتوستراد التي تؤدي إلى ميدان أثر النبي”.

هذا وستغلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 9 مساء.

وكشفت الداخلية في بيانها أنه “سيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة”.

روابط ذات صلة

قطر تتحول إلى التعليم عن بعد بسبب ارتفاع إصابات كورونا

قطر تتحول إلى التعليم عن بعد بسبب ارتفاع إصابات كورونا
تحول مناطق محددة من الجسم إلى لون داكن قد تكون علامة على ارتفاع نسبة السكر في الدم

تحول مناطق محددة من الجسم إلى لون داكن قد تكون علامة على ارتفاع نسبة السكر في الدم
الكويت تمدد حظر التجوال الجزئي حتى 22 أبريل بسبب كورونا

الكويت تمدد حظر التجوال الجزئي حتى 22 أبريل بسبب كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*