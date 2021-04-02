إغلاق شوارع حيوية.. مصر تكشف خطة تأمين المومياوات الملكية

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد يوم السبت، وذلك في إطار الاحتفال بالحدث العالمي الخاص بنقل المومياوات الملكية.

وذكرت الداخلية المصرية أن إغلاق عدد المحاور سيجري ما بين الساعة 6 مساء إلى 8.30 مساء.

وسيتم نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مروراً بشارع كورنيش النيل.

وأوضحت: “سيتم غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو، وكذا غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء في الاتجاه القادم من الجيزة”.

وتابعت: “سيجري غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءا من كوبري قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، وكذا غلق كوبري الجامعة وكوبري عباس للقادم من الجيزة، وطريق (مصر – حلوان) في اتجاه ميدان أثر النبي، وكذا غلق منازل كوبري المنيب وطريق الأوتوستراد التي تؤدي إلى ميدان أثر النبي”.

هذا وستغلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 9 مساء.

وكشفت الداخلية في بيانها أنه “سيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة”.