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“رويترز”: ألمانيا ستقترح يوم 7 أبريل خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت والمناطق المحيطة

“رويترز”: ألمانيا ستقترح يوم 7 أبريل خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت والمناطق المحيطة

أبرز المواد

“رويترز”: ألمانيا ستقترح يوم 7 أبريل خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت والمناطق المحيطة

“رويترز”: ألمانيا ستقترح يوم 7 أبريل خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت والمناطق المحيطة
http://almnatiq.net/?p=967924
المناطق - وكالات

قالت مصادر دبلوماسية لوكالة “رويترز” إن ألمانيا ستقترح يوم 7 أبريل خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت والمناطق المحيطة به.

وقال مصدران إن “ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة تتكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت في إطار مساع لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي”.

ووفقا لمصدرين دبلوماسيين مطلعين على الخطة، فإن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار. وقالا إن برلين ستطرح يوم السابع من أبريل اقتراحا وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت.

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من أغسطس 2020، وتبين أن مصدره العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي على كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم.

وخلف الانفجار نحو 180 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

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