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الكويت تمدد حظر التجوال الجزئي حتى 22 أبريل بسبب كورونا

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الكويت تمدد حظر التجوال الجزئي حتى 22 أبريل بسبب كورونا

الكويت تمدد حظر التجوال الجزئي حتى 22 أبريل بسبب كورونا
http://almnatiq.net/?p=967927

أعلنت الكويت يوم الخميس تمديد حظر التجول الجزئي في عموم البلاد حتى تاريخ 22 أبريل الجاري، كإجراء احترازي لمواجهة جائحة كورونا.

وقال طارق المزرم، المتحدث باسم الحكومة إن “حظر التجول الجزئي في البلاد يبدأ مساء يوم الخميس 8 أبريل 2021، ويستمر إلى يوم الخميس 22 من الشهر ذاته، اعتبارا من الساعة السابعة مساء، وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي”.

وأوضح أنه “سيتم السماح أثناء فترة الحظر الجزئي خلال شهر رمضان المبارك بعمل خدمة توصيل المطاعم والمقاهي ومراكز تسويق الغذاء من 7 مساء حتى الثالثة فجرا، فضلا عن السماح بالمشي من الساعة 7 مساء إلى 10 مساء داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها مع ضرورة الالتزام بضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية”.

وأشار إلى أنه سيتم السماح للتسوق بنظام حجز المواعيد لدخول الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية من 7 مساء حتى الساعة 12 من منتصف الليل.

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