قطر تتحول إلى التعليم عن بعد بسبب ارتفاع إصابات كورونا

المناطق - الرياض

قررت قطر، الخميس، اعتماد نظام التعلم عن بعد، وتعليق حضور جميع الطلبة في جميع الجامعات والمدارس ورياض الأطفال اعتبارا من يوم الأحد 4 أبريل 2021، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن “القرار يأتي نظرا للظروف الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، وما تشهده الفترة الحالية من تزايد في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 بقطر”.

وأضافت أنه “تم اتخاذ القرار بعد التنسيق مع وزارة الصحة وعملا بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير التي تقتضيها المصلحة العامة ومراعاة لصحة الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية على حد سواء”.

وجددت وزارة التعليم القطرية التأكيد على أن “نظام التعلم عن بعد والذي تمت تجربته خلال العام الأكاديمي الماضي بسبب جائحة كورونا، يعد خيارا مثاليا لمواصلة الطلبة تحصيلهم الدراسي في ظل هذه الظروف الصحية”.

وسجلت وزارة الصحة القطرية، اليوم، 840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة.