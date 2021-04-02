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الجيش اليمني يفشل محاولة تقدم لعناصر حوثية إلى مواقعه الأمامية شمال صعدة

الجيش اليمني يفشل محاولة تقدم لعناصر حوثية إلى مواقعه الأمامية شمال صعدة
http://almnatiq.net/?p=967944
المناطق - واس

أعلن الجيش اليمني، إفشال محاولة تقدم حوثية إلى مواقعه الأمامية في مديرية باقم بصعدة، معقل الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال قائد محور آزال قائد اللواء 102 مشاة العميد ياسر الحارثي، إن وحدات من الجيش استهدف بقصف مدفعي مجاميع وعربات لميليشيا الحوثي الإرهابية حاولت التسلل والاقتراب من مواقعه الأمامية في المديرية.
وأوضح العميد الحارثي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن هذا الاستهداف خلف قتلى وجرحى بين العناصر الحوثية المهاجمة.
وطال قصف مدفعي آخر، و مجاميع كانت تحاول التغطية النارية للعناصر التي كانت تحاول التقدم عبر عملية تسلل.

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