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غائمة جزئيا على وسط وشرق وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة

غائمة جزئيا على وسط وشرق وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة
http://almnatiq.net/?p=967946
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف ،الحدود الشمالية، المدينة المنورة ،مكة المكرمة )فيما تكون السماء غائمة جزئيا على وسط وشرق وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل الى 55كم/ساعة على الجزء الاوسط ، وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل الى اكثر من مترين ونصف على الجزء الاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج على الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-35كم / ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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