احدث الأخبار

الولايات المتحدة ترحب بتقديم المملكة أكثر من 422 مليون دولار لدعم منتجات الوقود في اليمن
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تؤكد مواصلتها دعم المملكة في الدفاع عن أراضيها
أبرز المواد
 غائمة جزئيا على وسط وشرق وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة
أبرز المواد
 الجيش اليمني يفشل محاولة تقدم لعناصر حوثية إلى مواقعه الأمامية شمال صعدة
أبرز المواد
 إثيوبيا تتحدث عن استئناف مفاوضات سد النهضة قريبا
أبرز المواد
 اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حوثية مفخخة استهدفت خميس مشيط
أبرز المواد
 مصر تتوقع مليار دولار تعويضات عن جنوح السفينة بقناة السويس
أبرز المواد
 قطر تتحول إلى التعليم عن بعد بسبب ارتفاع إصابات كورونا
أبرز المواد
 تحول مناطق محددة من الجسم إلى لون داكن قد تكون علامة على ارتفاع نسبة السكر في الدم
أبرز المواد
 الكويت تمدد حظر التجوال الجزئي حتى 22 أبريل بسبب كورونا
أبرز المواد
 “رويترز”: ألمانيا ستقترح يوم 7 أبريل خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت والمناطق المحيطة
أبرز المواد
 إغلاق شوارع حيوية.. مصر تكشف خطة تأمين المومياوات الملكية
أبرز المواد
الولايات المتحدة ترحب بتقديم المملكة أكثر من 422 مليون دولار لدعم منتجات الوقود في اليمن

الولايات المتحدة ترحب بتقديم المملكة أكثر من 422 مليون دولار لدعم منتجات الوقود في اليمن

أبرز المواد
الولايات المتحدة تؤكد مواصلتها دعم المملكة في الدفاع عن أراضيها

الولايات المتحدة تؤكد مواصلتها دعم المملكة في الدفاع عن أراضيها

أبرز المواد
غائمة جزئيا على وسط وشرق وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة

غائمة جزئيا على وسط وشرق وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة

أبرز المواد
الجيش اليمني يفشل محاولة تقدم لعناصر حوثية إلى مواقعه الأمامية شمال صعدة

الجيش اليمني يفشل محاولة تقدم لعناصر حوثية إلى مواقعه الأمامية شمال صعدة

أبرز المواد

الولايات المتحدة ترحب بتقديم المملكة أكثر من 422 مليون دولار لدعم منتجات الوقود في اليمن

الولايات المتحدة ترحب بتقديم المملكة أكثر من 422 مليون دولار لدعم منتجات الوقود في اليمن
http://almnatiq.net/?p=967952

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بإعلان المملكة تقديم أكثر من 422 مليون دولار لدعم منتجات الوقود في اليمن.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ عقد خلال سفره إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، اجتماعات مثمرة مع كبار القادة العمانيين والسعوديين واليمنيين بالتنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيثس.
وأكد البيان أن المبعوث الأمريكي ليندركينغ، يواصل العمل مع المبعوث الأممي غريفيثس، جنباً إلى جنب للمساعدة في تحقيق وقف إطلاق النار والمحادثات السياسية الشاملة واتفاق سلام دائم يلبي احتياجات جميع اليمنيين.
وأشار البيان، إلى أن مناقشات المبعوث الأمريكي الخاص ليندركينغ ركزت أيضاً على الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة تؤكد مواصلتها دعم المملكة في الدفاع عن أراضيها

الولايات المتحدة تؤكد مواصلتها دعم المملكة في الدفاع عن أراضيها
غائمة جزئيا على وسط وشرق وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة

غائمة جزئيا على وسط وشرق وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة
الجيش اليمني يفشل محاولة تقدم لعناصر حوثية إلى مواقعه الأمامية شمال صعدة

الجيش اليمني يفشل محاولة تقدم لعناصر حوثية إلى مواقعه الأمامية شمال صعدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*