حاملا زجاجة حارقة.. اعتقال شخص حاول التسلل لقصر الإليزيه

المناطق - وكالات

كشفت مصادر قضائية فرنسية، فجر الجمعة، أن شخصاً يحمل زجاجة حارقة حاول التسلل إلى قصر الإليزيه في باريس، وفق ما نقلته صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أن الرجل تم رصده وهو يحاول تسلق السياج حول القصر برفقة شخصين كانا يصوران العملية.

كما ذكرت أن الشرطة ألقت القبض على الأشخاص الـ3 ووضعتهم قيد الاعتقال للاشتباه في “محاولة تنفيذ أعمال عنف باستخدام أسلحة”.

وأضافت الصحيفة أن جهة التحقيق تعمل على تحديد ما إذا كان الرجل ألقى الزجاجة بالتعمد أو فقط أسقطها قبل توقيفه.

هذا ولم يتم حتى الآن توضيح دوافع المشتبه بهم في الحادث الذي وقع ظهر الخميس. لكن الصحيفة أشارت إلى أن المعطيات الأولية تفيد بأن تحليل سائل الزجاجة ظهر أنه غير خطير.