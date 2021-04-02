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36 قتيلاً على الأقل في حادث خروج قطار عن القضبان في تايوان

36 قتيلاً على الأقل في حادث خروج قطار عن القضبان في تايوان
http://almnatiq.net/?p=967962

قالت وزارة النقل في تايوان إن 36 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعد خروج قطار عن القضبان في نفق في شرق البلاد، الجمعة.

وأضافت أن 72 آخرين أصيبوا في الحادث.

كانت إدارة الإطفاء في تايوان، قالت في وقت سابق، إن قطاراً خرج عن القضبان في نفق شرقي البلاد، اليوم الجمعة، وإن أربعة على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 20 آ خرين.

وأضافت الإدارة في بيان، أن القطار الذي كان يقل 350 شخصاً، كان متجهاً إلى تايتونغ خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق.

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