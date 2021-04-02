36 قتيلاً على الأقل في حادث خروج قطار عن القضبان في تايوان

قالت وزارة النقل في تايوان إن 36 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعد خروج قطار عن القضبان في نفق في شرق البلاد، الجمعة.

وأضافت أن 72 آخرين أصيبوا في الحادث.

كانت إدارة الإطفاء في تايوان، قالت في وقت سابق، إن قطاراً خرج عن القضبان في نفق شرقي البلاد، اليوم الجمعة، وإن أربعة على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 20 آ خرين.

وأضافت الإدارة في بيان، أن القطار الذي كان يقل 350 شخصاً، كان متجهاً إلى تايتونغ خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق.