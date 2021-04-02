واشنطن : المملكة شريك أساسي .. ونرحب بمبادراتها لمواجهة تغير المناخ

المناطق - وكالات

رحب متحدث باسم الخارجية الأمريكية وفقا لـ”لشرق”، بالمبادرات السعودية لتعزيز جهود مكافحة التغير المناخي.

وقاتل المتحدث “نشيد بالجهود المبذولة للنهوض بالحلول القائمة على الطبيعة بشأن تغير المناخ وتدهور الأرض في جميع أنحاء العالم من خلال مناهج تستند إلى العلوم السليمة”، مضيفاً “نرحب بأنباء استكشاف المملكة العربية السعودية لخيارات تعزيز هذه الأساليب في المنطقة”.

تصريحات متحدث الخارجية الأمريكية، تأتي بعد أيام من إعلان ولي العهد الامير محمد بن سلمان، إطلاق مبادرتي “السعودية الخضراء”، و”الشرق الأوسط الأخضر”، بهدف حماية الأرض والطبيعة.

وأكد ولي العهد أن “العمل لمكافحة التغير المناخي يعزز القدرة التنافسية، ويطلق شرارة الابتكار، ويخلق الملايين من الوظائف”، مشيراً إلى أن المملكة “تدرك نصيبها في مسؤولية دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، بصفتها منتجاً عالمياً رائداً للنفط”.

وقال إن المملكة “ستعمل على قيادة الحقبة الخضراء القادمة، مثلما قادت استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحافي، مساء الخميس، إن المملكة شريك أساسي مع الولايات المتحدة في أولويات عدة من بينها الأمن الإقليمي ومواجهة الإرهاب.

وأشار برايس، إلى أن المملكة تواجه “تهديدات من اليمن ومناطق أخرى”، تتمثل في الهجمات على المدنيين التي يشنها الحوثيون، مشدداً على العمل مع المملكة على تقوية دفاعاتها في مواجهة هذه التهديدات.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن “هناك الكثير من المسائل التي تجعلنا نعتقد أنه في مصلحتنا الحفاظ تعاون استراتيجي مع المملكة”، وأضاف “وهذا يشمل العمل مع المملكة لردع الهجمات لا سيما تلك الآتية من إيران، حيث نريد شراكة مع المملكة للمساعدة ضد هذه الهجمات ولوضع نهاية للحرب في اليمن وتحديات أخرى”، بحسب تعبيره.