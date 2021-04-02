احدث الأخبار

هل عانيت من أعراض اللقاح .. “أبشر إذا”!
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يبعثان ببرقية لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية
أبرز المواد
 ‎الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف خميس مشيط بطائرتين مفخختين
أبرز المواد
 واشنطن : المملكة شريك أساسي .. ونرحب بمبادراتها لمواجهة تغير المناخ
أبرز المواد
 36 قتيلاً على الأقل في حادث خروج قطار عن القضبان في تايوان
أبرز المواد
 حاملا زجاجة حارقة.. اعتقال شخص حاول التسلل لقصر الإليزيه
أبرز المواد
 واشنطن تؤكد: هناك عقوبات لن ترفع حتى مع تراجع طهران
أبرز المواد
 الولايات المتحدة ترحب بتقديم المملكة أكثر من 422 مليون دولار لدعم منتجات الوقود في اليمن
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تؤكد مواصلتها دعم المملكة في الدفاع عن أراضيها
أبرز المواد
 غائمة جزئيا على وسط وشرق وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة
أبرز المواد
 الجيش اليمني يفشل محاولة تقدم لعناصر حوثية إلى مواقعه الأمامية شمال صعدة
أبرز المواد
 إثيوبيا تتحدث عن استئناف مفاوضات سد النهضة قريبا
أبرز المواد
هل عانيت من أعراض اللقاح .. “أبشر إذا”!

هل عانيت من أعراض اللقاح .. “أبشر إذا”!

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يبعثان ببرقية لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يبعثان ببرقية لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية

أبرز المواد
‎الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف خميس مشيط بطائرتين مفخختين

‎الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف خميس مشيط بطائرتين مفخختين

أبرز المواد
واشنطن : المملكة شريك أساسي .. ونرحب بمبادراتها لمواجهة تغير المناخ

واشنطن : المملكة شريك أساسي .. ونرحب بمبادراتها لمواجهة تغير المناخ

أبرز المواد

واشنطن : المملكة شريك أساسي .. ونرحب بمبادراتها لمواجهة تغير المناخ

واشنطن : المملكة شريك أساسي .. ونرحب بمبادراتها لمواجهة تغير المناخ
http://almnatiq.net/?p=967965
المناطق - وكالات

رحب متحدث باسم الخارجية الأمريكية وفقا لـ”لشرق”، بالمبادرات السعودية لتعزيز جهود مكافحة التغير المناخي.

وقاتل المتحدث “نشيد بالجهود المبذولة للنهوض بالحلول القائمة على الطبيعة بشأن تغير المناخ وتدهور الأرض في جميع أنحاء العالم من خلال مناهج تستند إلى العلوم السليمة”، مضيفاً “نرحب بأنباء استكشاف المملكة العربية السعودية لخيارات تعزيز هذه الأساليب في المنطقة”.

تصريحات متحدث الخارجية الأمريكية، تأتي بعد أيام من إعلان ولي العهد الامير محمد بن سلمان، إطلاق مبادرتي “السعودية الخضراء”، و”الشرق الأوسط الأخضر”، بهدف حماية الأرض والطبيعة.

وأكد ولي العهد أن “العمل لمكافحة التغير المناخي يعزز القدرة التنافسية، ويطلق شرارة الابتكار، ويخلق الملايين من الوظائف”، مشيراً إلى أن المملكة “تدرك نصيبها في مسؤولية دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، بصفتها منتجاً عالمياً رائداً للنفط”.

وقال إن المملكة “ستعمل على قيادة الحقبة الخضراء القادمة، مثلما قادت استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحافي، مساء الخميس، إن المملكة شريك أساسي مع الولايات المتحدة في أولويات عدة من بينها الأمن الإقليمي ومواجهة الإرهاب. 

وأشار برايس، إلى  أن المملكة تواجه “تهديدات من اليمن ومناطق أخرى”، تتمثل في الهجمات على المدنيين التي يشنها الحوثيون، مشدداً على العمل مع المملكة على تقوية دفاعاتها في مواجهة هذه التهديدات. 

ولفت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن “هناك الكثير من المسائل التي تجعلنا نعتقد أنه في مصلحتنا الحفاظ تعاون استراتيجي مع المملكة”، وأضاف “وهذا يشمل العمل مع المملكة لردع الهجمات لا سيما تلك الآتية من إيران، حيث نريد شراكة مع المملكة للمساعدة ضد هذه الهجمات ولوضع نهاية للحرب في اليمن وتحديات أخرى”، بحسب تعبيره. 

روابط ذات صلة

هل عانيت من أعراض اللقاح .. “أبشر إذا”!

هل عانيت من أعراض اللقاح .. “أبشر إذا”!
خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يبعثان ببرقية لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يبعثان ببرقية لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية
‎الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف خميس مشيط بطائرتين مفخختين

‎الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف خميس مشيط بطائرتين مفخختين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*