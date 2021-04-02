خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يبعثان ببرقية لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية

المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أصدق تمنياتنا بموفور الصحة والسعادة والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه”.

و بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية ، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وقال سمو ولي العهد :” بلغني نبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد ، وأرجو لفخامتكم الشفاء العاجل، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والسعادة “.