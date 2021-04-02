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هل عانيت من أعراض اللقاح .. “أبشر إذا”!

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هل عانيت من أعراض اللقاح .. “أبشر إذا”!

هل عانيت من أعراض اللقاح .. “أبشر إذا”!
http://almnatiq.net/?p=967974

مع توسع عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا حول العالم، وتلقي الملايين يوميا جرعات اللقاح، اشتكى البعض من عوارض حمى وتعب لم تكن في الحسبان.

وفي حين أثارت تلك العوارض بعض القلق، أكد الأطباء والاختصاصيون ألا داعي للذعر على الإطلاق.

فتلك الآثار الجانبية لن تستمر لفترة طويلة، لا بل هي في الواقع دليل على أن جهازك المناعي يعمل بالطريقة التي من المفترض أن يعمل بها، بحسب ما أكد أطباء لشبكة “سي أن أن”.

آلام وحمى وغثيان؟

أما عن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للقاحات Covid-19 ، فهي، بحسب ما أوضح الطبيب بيتر هوتيز ، اختصاصي اللقاحات وعميد المدرسة الوطنية للطب الاستوائي في كلية بايلور للطب، وجع الذراع وآلام الجسم وأحيانًا التعب وحمى منخفضة.

كما أشار إلى أنه شعر بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح Pfizer / BioNTech ، ” بقشعريرة لبضع ساعات”

وتابع شارحا: “مرد ذلك يعود إلى إحداث اللقاح استجابة مناعية في الجسم، فهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نحصل على مستويات عالية من الحماية ضد Covid-19.

إلى ذلك، تحدثت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن آثار جانبية أخرى يمكن أن تشمل الاحمرار أو التورم في موقع الحقن وربما صداع أو غثيان.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أكدت أكثر من مرة أن اللقاحات المعتمدة آمنة، ناصحة الجميع حول العالم ممن تنطبق عليهم الشروط، لتلقيها، كما أوضحت أن تلك اللقاحات قادرة أيضا حتى الآن على مواجهة التحورات الجديدة للفيروس التاجي.

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