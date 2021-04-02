نووي إيران.. اجتماع الدول المشاركة بالاتفاق ينطلق افتراضيا

المناطق - وكالات

انطلقت أعمال الجلسة التي تعقد عبر الانترنت بين الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، فضلا عن روسيا والصن وإيران، اليوم الجمعة.

ومع بدء تلك الجلسة التي أتت على ما يبدو لمناقشة ما طرح في لقاء سابق يوم الإثنين بحسب ما أفادت وكالة رويترز، كشف مصدر دبلوماسي لوكالة “كيودو” اليابانية أن المسؤولين الإيرانيين طرحوا خلال لقائهم بنظرائهم الأوروبيين الاثنين أفكارا جديدة وبناءة لإحياء الاتفاق النووي.

كما أشار المصدر إلى أن اجتماعا منفصلا عقد بين إيران وروسيا والصين، يوم الثلاثاء، لتنسيق وجهات النظر السياسية أيضا.