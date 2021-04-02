احدث الأخبار

أرامكو تعزز التمكين المجتمعي بدعم مراكز للتوحّد
أبرز المواد
 ما مدة فعالية لقاح كورونا؟.. خبراء يجيبون على السؤال المحير
أبرز المواد
 نووي إيران.. اجتماع الدول المشاركة بالاتفاق ينطلق افتراضيا
أبرز المواد
 هل عانيت من أعراض اللقاح .. “أبشر إذا”!
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يبعثان ببرقية لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية
أبرز المواد
 ‎الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف خميس مشيط بطائرتين مفخختين
أبرز المواد
 واشنطن : المملكة شريك أساسي .. ونرحب بمبادراتها لمواجهة تغير المناخ
أبرز المواد
 36 قتيلاً على الأقل في حادث خروج قطار عن القضبان في تايوان
أبرز المواد
 حاملا زجاجة حارقة.. اعتقال شخص حاول التسلل لقصر الإليزيه
أبرز المواد
 واشنطن تؤكد: هناك عقوبات لن ترفع حتى مع تراجع طهران
أبرز المواد
 الولايات المتحدة ترحب بتقديم المملكة أكثر من 422 مليون دولار لدعم منتجات الوقود في اليمن
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تؤكد مواصلتها دعم المملكة في الدفاع عن أراضيها
أبرز المواد
أرامكو تعزز التمكين المجتمعي بدعم مراكز للتوحّد

أرامكو تعزز التمكين المجتمعي بدعم مراكز للتوحّد

أبرز المواد
ما مدة فعالية لقاح كورونا؟.. خبراء يجيبون على السؤال المحير

ما مدة فعالية لقاح كورونا؟.. خبراء يجيبون على السؤال المحير

أبرز المواد
نووي إيران.. اجتماع الدول المشاركة بالاتفاق ينطلق افتراضيا

نووي إيران.. اجتماع الدول المشاركة بالاتفاق ينطلق افتراضيا

أبرز المواد
هل عانيت من أعراض اللقاح .. “أبشر إذا”!

هل عانيت من أعراض اللقاح .. “أبشر إذا”!

أبرز المواد

نووي إيران.. اجتماع الدول المشاركة بالاتفاق ينطلق افتراضيا

نووي إيران.. اجتماع الدول المشاركة بالاتفاق ينطلق افتراضيا
http://almnatiq.net/?p=967977
المناطق - وكالات

انطلقت أعمال الجلسة التي تعقد عبر الانترنت بين الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، فضلا عن روسيا والصن وإيران، اليوم الجمعة.

ومع بدء تلك الجلسة التي أتت على ما يبدو لمناقشة ما طرح في لقاء سابق يوم الإثنين بحسب ما أفادت وكالة رويترز، كشف مصدر دبلوماسي لوكالة “كيودو” اليابانية أن المسؤولين الإيرانيين طرحوا خلال لقائهم بنظرائهم الأوروبيين الاثنين أفكارا جديدة وبناءة لإحياء الاتفاق النووي.

كما أشار المصدر إلى أن اجتماعا منفصلا عقد بين إيران وروسيا والصين، يوم الثلاثاء، لتنسيق وجهات النظر السياسية أيضا.

روابط ذات صلة

أرامكو تعزز التمكين المجتمعي بدعم مراكز للتوحّد

أرامكو تعزز التمكين المجتمعي بدعم مراكز للتوحّد
ما مدة فعالية لقاح كورونا؟.. خبراء يجيبون على السؤال المحير

ما مدة فعالية لقاح كورونا؟.. خبراء يجيبون على السؤال المحير
هل عانيت من أعراض اللقاح .. “أبشر إذا”!

هل عانيت من أعراض اللقاح .. “أبشر إذا”!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*