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مبابي يتوعد بالثأر: جرحنا لا يزال مفتوحا

مبابي يتوعد بالثأر: جرحنا لا يزال مفتوحا
http://almnatiq.net/?p=967986
المناطق - وكالات

تحدث المهاجم الفرنسي كيليان مبابي على المباراة المرتقبة، التي ستجمع ناديه باريس سان جرمان وبايرن ميونيخ، بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

وخسر باريس سان جرمان نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أمام بايرن ميونيخ بالذات، بهدف دون مقابل، سجله الفرنسي كينغسلي كومان.

وتحدث مبابي عن فرص فريقه في اللقاء المرتقب بمواجهة العملاق البافاري قائلا: “لم ننس الهزيمة المؤلمة، والجرح ما زال مفتوحا، لكن السياق مختلف الآن”.

وأضاف: “سنلعب مباراتين (ذهاب وإياب)، وبايرن ميونيخ منافس كبير وسنبذل أقصى ما في وسعنا للفوز عليه، والثأر منه والتأهل للمربع الذهبي للبطولة على حسابه”، حسبما نقلت “آس” الإسبانية.

وأبدى اللاعب استيائه وغضبه بسبب الانتقادات المستمرة التي يوجهها البعض له، موضحا: “الانتقادات المستمرة سواء مع باريس سان جرمان أو المنتخب تزعجني، وقد يكون هذا عاديا للاعبين الذين يلعبون خارج فرنسا ويأتون للانضمام للمنتخب لكنني هنا دائما، وأعيش هذا النقد بشكل مستمر”.

وفيما يتعلق بمستقبله، وما يتردد حول رحيله إلى ريال مدريد، قال مبابي: “سنرى ماذا سيحدث، لكن الانتقادات تلعب دورا أيضا، في تحديد قراري لكنها ليست السبب الوحيد، المهم عندي الشعور بالراحة، وإذا حدث أي جديد أو اتخذت قرارا بشأن مستقبلي، فسوف أعلن ذلك للجميع”.

ويرتبط مبابي، بعقد مع باريس سان جرمان مستمر حتى يونيو 2022، ويرغب النادي الفرنسي في تمديد عقده لكنه يرفض كل المحاولات حتى الآن، بالتزامن مع أنباء تتحدث عن مفاوضات يجريها ريال مدريد الإسباني لضمه.

وظهر مبابي، بمستوى متواضع في مباراة المنتخب الفرنسي الأخيرة أمام البوسنة والهرسك في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز أبطال العالم بهدف وحيد سجله أنطوان غريزمان.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان كان قد ضم مبابي من جاره موناكو عام 2017 مقابل 180 مليون يورو.

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